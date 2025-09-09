نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر بعد هجومها عليه

كتبت عبر حسابها على " ": "يعني بكتفي قول بعد يلي صار مبارح فعلاً اكتشفت الظلم يلي صار على فضل شاكر… وبعتذر من ، جلّ من لا يخطئ".

وكانت نادين قد ردّت في وقت سابق على تسجيل صوتي منسوب لفضل شاكر، حيث ظهرت عبر خاصية "الستوري" قائلة: "الأخلاق أساس كل شيء. فيك يكون صوتك بيجنّن بس إذا ما في أخلاق صفر. إذا كلامك في غضب وعندك نجاسة وحقد صفر. الحب والمحبة يلي بيبنوا الفن والفنان والإنسان، ويلي ما في حب ومحبة وتصالح صفر"، لتعلن بعدها أنها لم تعد تسمع أغانيه.

اعتذار الراسي بعد ساعات قليلة من انتقادها لفضل شاكر اعتبره متابعون تراجعاً عن موقف متسرّع، خصوصاً بعد ردود الأفعال التي دافعت عن الفنان وأكدت أن التسجيل المتداول قديم ومجتزأ.