محامية بوسي شلبي ترد على مزاعم الورثة: النيابة أكدت استمرار الزواج

الفضالي أكدت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على صدى البلد 2، أن هذه المزاعم "عارية تمامًا من الصحة"، مشيرة إلى أنها تمثل تحريفًا لقرارات وترويجًا لأكاذيب تمس سمعة موكلتها.

أوضحت الفضالي أن العامة اتخذت الإجراءات القانونية كافة عند نظر البلاغ، بما في ذلك الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية واستجواب الشهود، وفي مقدمتهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل، التي عاشت مع الأسرة وشهدت على تفاصيل الحياة الزوجية.

وأضافت أن التحقيقات أثبتت أن الفنان محمود جدد بطاقة الرقم القومي بنفسه قبل وفاته، وهو ما يؤكد استمرار زواجه من بوسي شلبي رسميًا حتى رحيله بعد 20 عامًا من الارتباط. واعتبرت أن الورثة أساؤوا إلى ذكرى والدهم عبر هذه الادعاءات.

وكشفت الفضالي أن المستشار هاني حمودة، المحامي المشارك في القضية، قدّم مستندات رسمية اعتمدتها النيابة العامة وأكدت استمرار الزواج. كما أعلنت عن تقديم شكوى رسمية ضد محامي الورثة إلى لمساءلتهم تأديبيًا، بعد اتهامهم بنشر غير صحيحة وتحريف قرارات النيابة.

وأكدت أن النيابة العامة حفظت شكوى ورثة الفنان ، واستبعدت أي شبهة جنائية، مضيفة أن بوسي شلبي لطالما كانت إلى جانب أولاد الراحل في حياته، لكنها تواجه "حملة تشويه" رغم أنها ظلت زوجته حتى آخر أيام مرضه.

من جانبها، دعمت الفنانة هالة صدقي بوسي شلبي في المداخلة نفسها، قائلة إن الإعلامية "كانت زوجة الراحل حتى يوم وفاته"، مؤكدة أنهما أدّيا فريضة سويًا وأقاما في غرفة واحدة، ما يثبت استمرار العلاقة الزوجية حتى اللحظة . وأضافت: "بوسي ضحت كثيرًا من أجل زوجها وظلت إلى جانبه حتى وفاته، وكل ما يثار خلاف ذلك مجرد محاولة لتشويه صورتها وصورة الفنان الكبير".

واختتمت الفضالي تصريحاتها بالتشديد على أن القانون يعاقب على نشر الكاذبة التي تمس الحياة الشخصية للأفراد، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موكلتها ورد اعتبارها أمام الرأي العام.