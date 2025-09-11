إشكال كبير قرب منزل فضل شاكر في مخيم عين الحلوة.. ومحاولة لإحراقه

وبحسب المعلومات، فإن المدعوين محمود ومحمد حمد، المنتميين إلى جماعة " "، توجها مع مجموعة من الشبان إلى المنطقة بحجة رفضهم ممارسة شاكر الغناء والفن داخل المخيم، معتبرين أن الحي خاضع لسيطرة جماعات متطرفة ترفض النشاط الفني.

وأوضحت المصادر أن سكان الحي تدخّلوا للتصدي للمهاجمين ومنعوا محاولة إحراق المنزل، ما أدى إلى اندلاع إشكال كبير في المنطقة، تطور إلى توتر أمني.

وذكرت المعلومات أن المطلوب البارز هيثم دخل على خط الوساطة، حيث عمل على تهدئة الوضع وإيجاد مخرج للأزمة مع منصور، وسط تداول تسوية غير محسومة تقضي بتوقف عن الغناء بعد إنجازه ألبومه الجديد الذي وقّع عقداً مع إحدى الشركات لإصداره.

الوساطة أسهمت في تجميد التوتر موقتاً، إلا أن الأجواء لا تزال مشحونة داخل المخيم، وسط مخاوف من تجدّد الخلافات في حال لم تُحسم التسوية بشكل نهائي.