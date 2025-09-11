الأمير هاري يلتقي الملك تشارلز في لندن بعد 18 شهراً من القطيعة

آخر لقاء مباشر بينهما كان في شباط (فبراير) 2024، عندما زار هاري إنكلترا بعد إعلان إصابة والده بالسرطان. هذه المرة، جاء اللقاء تزامناً مع وجود هاري في للمشاركة في سلسلة ارتباطات عامة، بينها حفل توزيع جوائز "ويل تشايلد" السنوية. كما زار قبر جدّته إليزابيث الثانية في ذكرى وفاتها الثالثة.

الصور التي التقطت أمس أظهرت وصول هاري إلى مقر إقامة الملك في "كلارنس هاوس" قرابة الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما شوهد الملك يصل في التوقيت نفسه، كما رُصدت دوقة إدنبرة وهي تغادر المكان. غير أنّ حضور الأمير ويليام، الذي لم يلتقِ شقيقه منذ خمس سنوات، ظلّ غير مؤكد.

العلاقة المتوترة بين هاري والعائلة المالكة تعود إلى عام 2020، حين تخلى عن مهامه الرسمية وانتقل إلى مع زوجته ميغان ماركل. تفاقم الشرخ بعد مسلسل وثائقي على "نتفليكس" ومذكرات هاري "سبير" التي تضمنت انتقادات لوالده وشقيقه.

مع ذلك، لطالما عبّر هاري عن رغبته في المصالحة، خصوصاً مع تقدّم والده في العمر وتراجع صحته. وفي أيار (مايو) الماضي، قال في مقابلة مع " " إن الملك "لا يتحدث معه بسبب مسائل "، لكنه أبدى حرصه على إصلاح العلاقة قبل فوات الأوان.

اللقاء الأخير يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل علاقة الأمير هاري بعائلته، وإمكانية إنهاء التباعد داخل الملكي.