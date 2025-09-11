سيلينا غوميز تفصح عن خطط حفل زفافها القريب

وعند سؤالها عن استعداداتها لحفل الزفاف، ابتسمت غوميز قائلة: "الأمر رائع، أشعر أنني محظوظة جداً. كل شيء يسير على ما يرام وأنا متحمسة للغاية".
الطريف أن شورت بادلها الدعابة قائلاً: "نحن متحمسون أيضاً، لأننا نحب هذه السيدة ونحب خطيبها، باد باني".
وبحسب ما كشفه موقع TMZ، فإن غوميز ستتزوج من خطيبها، المنتج الموسيقي باد باني، في وقت لاحق من هذا الشهر بمدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، وسط ترقّب واسع من جمهورها ومتابعيها حول العالم.
علّق الإعلامي والطبيب الساخر باسم يوسف على حادث اغتيال الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، مؤكداً أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد إطلاق نار عشوائي، بل أقرب إلى "إعدام علني" جرى أمام مئات الكاميرات وفي العلن.
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يوم 20 أكتوبر المقبل موعداً لأول جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، بعد قرار النيابة العامة إحالته على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.