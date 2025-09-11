سيلينا غوميز تفصح عن خطط حفل زفافها القريب

وعند سؤالها عن استعداداتها لحفل الزفاف، ابتسمت قائلة: "الأمر رائع، أشعر أنني محظوظة جداً. كل شيء يسير على ما يرام وأنا متحمسة للغاية".

الطريف أن شورت بادلها الدعابة قائلاً: "نحن متحمسون أيضاً، لأننا نحب هذه السيدة ونحب خطيبها، باد باني".

وبحسب ما كشفه موقع TMZ، فإن غوميز ستتزوج من خطيبها، المنتج الموسيقي باد باني، في وقت لاحق من هذا الشهر بمدينة بولاية ، وسط ترقّب واسع من جمهورها ومتابعيها حول .