إجراء جديد من دفاع نجل محمد رمضان قبل حسم مصيره القضائي

وأوضح الدفاع أنه سيتوجّه إلى محكمة جنح مستأنف الطفل لمتابعة القضية، مشيراً إلى أنه سيُقدَّم إقرار بالتصالح مع أسرة الطفل الذي تعرّض للاعتداء داخل نادي "نيو جيزة".
وبحسب المادة 107 من قانون الطفل، فإن إيداع القاصر يتم في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة أو المعترف بها رسمياً.
تصدّر شعر الأميرة كيت ميدلتون مجدداً عناوين الصحف، بعدما عادت إلى لونها البرونزي الداكن عقب ظهورها الأول هذا الصيف باللون الأشقر.
حوالي 4000 نجم من هوليوود أعلنوا مقاطعة المؤسسات والشركات السينمائية الإسرائيلية المتورطة في الفصل العنصري والجرائم ضد الفلسطينيين، متعهدين بعدم عرض أفلامهم في المهرجانات أو عبر شركات إنتاج إسرائيلية.
فاجأ الملحن المصري سامر أبو طالب، طليق الفنانة رنا سماحة، جمهوره بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.