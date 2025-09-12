إجراء جديد من دفاع نجل محمد رمضان قبل حسم مصيره القضائي

وأوضح الدفاع أنه سيتوجّه إلى مستأنف الطفل لمتابعة القضية، مشيراً إلى أنه سيُقدَّم إقرار بالتصالح مع أسرة الطفل الذي تعرّض للاعتداء داخل نادي "نيو جيزة".

وبحسب المادة 107 من ، فإن إيداع القاصر يتم في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة أو المعترف بها رسمياً.