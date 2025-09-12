جمال كاترينا مراد زوجة محمد فضل شاكر حديث مواقع التواصل

، الذي يحصد نجاحاً كبيراً بعد إطلاقه أغنية مشتركة مع والده بعنوان "كيفك ع فراقي" والتي حققت أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة والاستماع، يعيش في الفترة مرحلة من الاستقرار على الصعيدين الفني والشخصي.

ويُذكر أن محمد تزوّج من كاترينا في عام 2020 بحفل زفاف اقتصر على حضور أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء المقرّبين، التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة حينها.

الجمهور لم يكتفِ بالحديث عن نجاحه الفني، بل عبّر أيضاً عن إعجابه بجمال زوجته كاترينا، التي أثارت الإعجاب بملامحها وحضورها اللافت في الصور المتداولة.

بهذا الظهور، جمع محمد بين حضوره الفني المتصاعد وحياته الخاصة التي باتت محط أنظار المتابعين، ليؤكد أن نجم عائلة شاكر لا يسطع فقط بالأغاني، بل أيضاً بمشاركة تفاصيل حياته العائلية.