باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"

قصة يوسف
لا تقل إثارة عن عروضه. فبعد أن عمل جراح قلب في القاهرة
، وجد نفسه في قلب الأحداث السياسية خلال ثورات الربيع العربي
، ليغيّر مساره بشكل جذري ويصبح نجم السخرية السياسية في المنطقة. من خلال برنامجه "البرنامج"، الذي يعدّ الأضخم في تاريخ العالم
العربي، استطاع أن يلفت أنظار الملايين بخفة ظله وجرأته.
لكن هذه الجرأة كلّفته الكثير، إذ واجه تحقيقات واعتقالات، قبل أن يضطر لمغادرة مصر إلى الولايات المتحدة
، حيث واصل مسيرته وصار يُلقّب بـ"جون ستيوارت المصري". واليوم، وبعد أن بنى سمعة عالمية كأحد أبرز الأصوات الكوميدية المؤثرة، يقدّم يوسف لجمهوره في بيروت
أمسية استثنائية تمزج بين الكوميديا الساخرة، وقصص الهوية الثقافية، والقدرة على الصمود، وعبثية السياسة والحياة اليومية.
يقول باسم
يوسف: "أنا متحمّس جداً لتقديم هذا العرض
في بيروت، ومشاركة قصص أتمنى أن تلامس مدينة تعيش على التنوع والتواصل."
الحدث
يُقام برعاية beirut
Holidays Festival، وبدعم من Blu Blood، Star System، 2U2c، وGAT.
لا تفوّتوا فرصة مشاهدة واحد من أكثر الأصوات الكوميدية جرأة وتأثيراً في العالم. التذاكر متاحة عبر: www.ticketingboxoffice.com