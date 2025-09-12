باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"

قصة لا تقل إثارة عن عروضه. فبعد أن عمل جراح قلب في ، وجد نفسه في قلب الأحداث السياسية خلال ثورات الربيع ، ليغيّر مساره بشكل جذري ويصبح نجم السخرية السياسية في المنطقة. من خلال برنامجه "البرنامج"، الذي يعدّ الأضخم في تاريخ العربي، استطاع أن يلفت أنظار الملايين بخفة ظله وجرأته.لكن هذه الجرأة كلّفته الكثير، إذ واجه تحقيقات واعتقالات، قبل أن يضطر لمغادرة مصر إلى ، حيث واصل مسيرته وصار يُلقّب بـ"جون ستيوارت المصري". واليوم، وبعد أن بنى سمعة عالمية كأحد أبرز الأصوات الكوميدية المؤثرة، يقدّم يوسف لجمهوره في أمسية استثنائية تمزج بين الكوميديا الساخرة، وقصص الهوية الثقافية، والقدرة على الصمود، وعبثية السياسة والحياة اليومية.يقول يوسف: "أنا متحمّس جداً لتقديم هذا في بيروت، ومشاركة قصص أتمنى أن تلامس مدينة تعيش على التنوع والتواصل."يُقام برعاية Holidays Festival، وبدعم من Blu Blood، Star System، 2U2c، وGAT.لا تفوّتوا فرصة مشاهدة واحد من أكثر الأصوات الكوميدية جرأة وتأثيراً في العالم. التذاكر متاحة عبر: www.ticketingboxoffice.com