نقابة الموسيقيين تنعى وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي

وقالت النقابة في بيانها لقد كانت السيدة الراحلة سندًا ورفيقة درب لأحد عمالقة فننا العظيم، وكان لها دور كبير فى حفظ إرثه ودعم مسيرته بكل حب ووفاء.

وتتقدم النقابة وأعضاء بخالص العزاء إلى أسرة الموسيقار سيد مكاوي الكريمة، سائلين أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلنت أميرة ابنة الفنان الراحل سيد مكاوى وفاة والدتها الفنانة التشكيلية زينات خليل، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيس بوك".

حيث كتبت قائلة: "الحمد لله الذي لا يحمد سواه راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت إلى رحمة تعالى: السيدة زينات خليل علي".

وأضافت، قائلة: "صلاة الجنازة غدًا الأحد الموافق 14 سبتمبر، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر، إنا لله وإنا إليه راجعون."