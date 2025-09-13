الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة
وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة
A-
A+

وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة

فن

2025-09-13 | 04:03
وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة

أعلنت نقابة الفنانين السوريين ​وفاة الفنان داوود رضوان، بعد مسيرة حافلة قدم فيها العديد من أغاني الفلكلور التي ساهمت في نشر الهوية السورية الغنائية والتراث الشعبي في الوطن العربي.

ونشرت نقابة الفنانين السوريين منشورًا مقتضبًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير داوود رضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد العزاء.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة داوود رضوان، ودعوا له بالرحمة والمغفرة. كان من بينهم عدد من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان تيسير إدريس الذي كتب: "رحمك الله يا فنان القلوب".

يُذكر أن داوود رضوان ولد في مدينة السويداء السورية، وقدم تجربته الغنائية الأولى من خلال قصيدة عنترة العبسي، ثم قدّم بعدها العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور، والتي كان أبرزها "ولعتني الهوى"، "يا عواد دوزن عودك"، "يا ديرتي"، "أيا مكتوب روح للمحبوب"، "الأصايل"، وغيرها من الأعمال التي شكّلت إرثًا فنيًا يعبّر عن البيئة السورية وذاكرتها الشعبية.

وشارك داوود رضوان في العديد من المهرجانات، أبرزها مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان رادوكا العالمي للفن الفولكلوري في موسكو، ومهرجان الأزرق في الأردن.

كان لداوود رضوان دور بارز في الفن السوري الشعبي والفلكلوري، حيث ساهم في إحياء هذا الفن من خلال العديد من الأغاني التي قدمها على مدى السنوات الماضية. تنوعت أعماله بين أغاني شعبية وتراثية، وكان له دور كبير في إحياء هذا اللون داخل سوريا وخارجها.


اقرأ ايضا في فن

وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
06:00

وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع

في حادث مروع، توفي الممثل والمغني الصيني الشهير يو مينغلونغ عن عمر ناهز 37 عاماً جراء سقوطه من مبنى في العاصمة بكين.

06:00

وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع

في حادث مروع، توفي الممثل والمغني الصيني الشهير يو مينغلونغ عن عمر ناهز 37 عاماً جراء سقوطه من مبنى في العاصمة بكين.

بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده
05:56

بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده

احتفل المخرج طارق العريان، يوم أمس الجمعة، بعيد ميلاده في أحد أماكن السهر، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئته.

05:56

بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده

احتفل المخرج طارق العريان، يوم أمس الجمعة، بعيد ميلاده في أحد أماكن السهر، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئته.

مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني
11:37

مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني

أُقيمت في صالة السفراء – كازينو لبنان بتاريخ 9 -9 -25 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "إضافة" الدولي، برعاية وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإجتماعية، ,بحضور حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية والإجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية والثقافية.

11:37

مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني

أُقيمت في صالة السفراء – كازينو لبنان بتاريخ 9 -9 -25 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "إضافة" الدولي، برعاية وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإجتماعية، ,بحضور حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية والإجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية والثقافية.

اخترنا لك
وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
06:00
بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده
05:56
مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني
11:37
باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"
11:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025