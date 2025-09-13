وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة

ونشرت الفنانين السوريين منشورًا مقتضبًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي : "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير داوود رضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"، دون تفاصيل الوفاة أو موعد العزاء.

وتفاعل العديد من رواد مع خبر وفاة داوود رضوان، ودعوا له بالرحمة والمغفرة. كان من بينهم عدد من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان تيسير إدريس الذي كتب: "رحمك يا فنان القلوب".

يُذكر أن داوود رضوان ولد في مدينة السويداء ، وقدم تجربته الغنائية الأولى من خلال قصيدة عنترة العبسي، ثم قدّم بعدها العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور، والتي كان أبرزها "ولعتني "، "يا عواد دوزن عودك"، "يا ديرتي"، "أيا مكتوب روح للمحبوب"، "الأصايل"، وغيرها من الأعمال التي شكّلت إرثًا فنيًا يعبّر عن البيئة السورية وذاكرتها الشعبية.

وشارك داوود رضوان في العديد من المهرجانات، أبرزها مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان رادوكا العالمي للفن الفولكلوري في ، ومهرجان الأزرق .

كان لداوود رضوان دور بارز في الفن السوري والفلكلوري، حيث ساهم في إحياء هذا الفن من خلال العديد من الأغاني التي قدمها على مدى السنوات الماضية. تنوعت أعماله بين أغاني شعبية وتراثية، وكان له دور كبير في إحياء هذا اللون داخل وخارجها.