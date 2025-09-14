نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها جيوفاني على يخت بأجواء صيفية

وظهر جيوفاني في إحدى اللقطات مرتديًا ملابس البحر، متحمسًا لإطفاء الشموع أمام قالب من الحلوى والفواكه الذي أضفى لمسة فرح على الأجواء، بينما بدت علامات الخجل والسعادة واضحة على وجهه. نادين وثّقت اللحظة بضحكاتها واهتمامها، لتبرز جانبها العفوي والأمومي.

كما نشرت مقطعًا آخر ظهرت فيه وهي تلهو مع ابنها على الموسيقى، حاملةً إياه بين ذراعيها، في مليء بالحب والدفء، يعكس بساطتها وعفويتها بعيدًا عن أجواء الشهرة.

وبعد سيل التهاني الذي تلقتها عبر ، توجهت نادين برسالة شكر مؤثرة لمتابعيها عبر منصة "إكس"، عبّرت فيها عن امتنانها لمحبّتهم ودعواتهم، ودعت لابنها بالسعادة والنجاح وأن يحفظه .

هذه اللحظات العائلية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي أثنى على شخصية نادين كأم حنونة تعرف كيف توازن بين حياتها الفنية ومسؤولياتها العائلية، لتؤكد مرة أنها قريبة من جمهورها وصادقة في إظهار تفاصيلها الخاصة.