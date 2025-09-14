الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
باريس جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بنيويورك
باريس جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بنيويورك
باريس جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بنيويورك

فن

2025-09-14 | 08:46
باريس جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بنيويورك
Aljadeed
باريس جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بنيويورك

خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، لفتت الفنانة العالمية باريس جاكسون الأنظار بإطلالة جريئة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

باريس، ابنة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، اختارت بلوزة شفافة باللون البنفسجي الفاتح ذات أكمام طويلة، ارتدتها من دون حمالة صدر، ما كشف جزءًا كبيرًا من إطلالتها، ونسّقتها مع تنورة قصيرة باللون الرمادي المزيّن بنقوش زهريّة، أضافت إليها ذيلًا طويلًا متعدد الطبقات منحها لمسة درامية لافتة.

واستكملت إطلالتها المثيرة بزوج من جزمة Go-Go عالية باللون البرغندي الداكن، بينما تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا بحرية بخصلات مموجة أبرزت ملامحها الناعمة.

صور باريس جاكسون من العرض أثارت موجة من التعليقات، بين من أشاد بجرأتها واختياراتها اللافتة، وبين من انتقد الأسلوب المبالغ فيه. وقد ردّت النجمة العالمية بطريقتها الخاصة، إذ نشرت الصور على حسابها الشخصي معلقة بسخرية على الانتقادات: "الصف الأمامي، ألم في الظهر مؤقت وصبر قليل."

أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية
11:23

أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية

بعد فترة من الغياب بسبب أزمتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية دقيقة، عادت الفنانة المصرية أنغام للظهور مجددًا، حيث نشرت مديرة أعمالها راندا رياض صورة حديثة لها برفقة أسرتها وعدد من الفنانين من بينهم أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب.

11:23

أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية

بعد فترة من الغياب بسبب أزمتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية دقيقة، عادت الفنانة المصرية أنغام للظهور مجددًا، حيث نشرت مديرة أعمالها راندا رياض صورة حديثة لها برفقة أسرتها وعدد من الفنانين من بينهم أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب.

سلاف فواخرجي تفضح جريمة اغتصاب تهزّ سوريا
10:36

سلاف فواخرجي تفضح جريمة اغتصاب تهزّ سوريا

أعادت الممثلة السورية سلاف فواخرجي فتح واحد من أكثر الملفات المؤلمة في المجتمع السوري، بعد أن كشفت عبر منشور مطوّل على منصة "إكس" تفاصيل مأساة تعرّضت لها فتاة تدعى روان، لم تتجاوز العشرين من عمرها.

10:36

سلاف فواخرجي تفضح جريمة اغتصاب تهزّ سوريا

أعادت الممثلة السورية سلاف فواخرجي فتح واحد من أكثر الملفات المؤلمة في المجتمع السوري، بعد أن كشفت عبر منشور مطوّل على منصة "إكس" تفاصيل مأساة تعرّضت لها فتاة تدعى روان، لم تتجاوز العشرين من عمرها.

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها جيوفاني على يخت بأجواء صيفية
08:39

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها جيوفاني على يخت بأجواء صيفية

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني الذي أتم عامه الحادي عشر، في أجواء عائلية صيفية مميزة على متن يخت، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "الستوريز" على إنستغرام مقاطع مصورة من المناسبة.

08:39

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها جيوفاني على يخت بأجواء صيفية

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني الذي أتم عامه الحادي عشر، في أجواء عائلية صيفية مميزة على متن يخت، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية “الستوريز” على إنستغرام مقاطع مصورة من المناسبة.

أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية
11:23
11:23
سلاف فواخرجي تفضح جريمة اغتصاب تهزّ سوريا
10:36
10:36
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها جيوفاني على يخت بأجواء صيفية
08:39
08:39
إميلي شاه تثير القلق بظهورها على كرسي متحرك بعد أيام من زفافها على مينا مسعود
06:02
06:02

