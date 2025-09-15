ليلي كولينز تثير الجدل في أسبوع الموضة بنيويورك بسبب نحافتها اللافتة

لكن التركيز لم يكن فقط على إطلالتها، بل على نحافتها البارزة التي أثارت تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما أشاد كثيرون بجاذبيتها ورشاقتها، عبّر آخرون عن قلقهم من أن مظهرها قد يعكس مشاكل صحية.
وسرعان ما تخطّى الجدل حدود المنصات الغربية ليصل إلى جمهور عالمي، مطلقاً نقاشاً متجدداً حول معايير الجمال في عالم الموضة والفن.
أثارت الممثلة المصرية نور الغندور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور جديد شاركته مع متابعيها، كشفت فيه أنها تخلّصت من شخصية كانت تُسبب لها الكثير من الإزعاج في حياتها.
خطفت النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو الأنظار، على السجادة الحمراء المليئة بالنجوم، في حفل إيمي 2025 في لوس أنجلوس مساء أمس.
أثارت الممثلة الأميركية هانا أينبيندر تفاعلاً واسعاً خلال حفل توزيع جوائز الإيمي بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي عن دورها في مسلسل Hacks.