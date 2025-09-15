خافيير بارديم يطل بالكوفية الفلسطينية في حفل Emmy Awards 77

ومن أبرز الحاضرين، خطف النجم الإسباني بارديم الأنظار بعد ظهوره على السجادة الحمراء مرتديًا الكوفية ، في رسالة مباشرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولم يقتصر موقف بارديم على الإطلالة الرمزية، بل استغل الحفل لإطلاق تصريحات قوية لوسائل الإعلام عن العدوان المستمر في غزة. وقال في حديثه لمجلة ريبورتر: "في نهاية شهر آب الماضي، أصدرت الرابطة الدولية لخبراء الإبادة الجماعية (IAGS) تقريرًا واضحًا يؤكد أن ما يجري في غزة يُصنَّف كإبادة جماعية وفق التعريفات الأكاديمية والحقوقية".

وأضاف: "بناءً على ذلك، لا بد من تحرك عالمي عاجل يتمثل في فرض عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية على ، لوقف هذه الإبادة التي تستهدف شعبًا أعزل".

وشدد بارديم على أن الفنانين والإعلاميين يمتلكون مسؤولية أخلاقية تفرض عليهم استغلال منصاتهم لإبراز الإنسانية العادلة، مختتمًا بالقول: " حرة، ويجب أن يبقى هذا حاضرًا في كل مكان حتى يتحقق السلام العادل".