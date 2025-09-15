الأخبار
خافيير بارديم يطل بالكوفية الفلسطينية في حفل Emmy Awards 77
خافيير بارديم يطل بالكوفية الفلسطينية في حفل Emmy Awards 77
خافيير بارديم يطل بالكوفية الفلسطينية في حفل Emmy Awards 77

فن

2025-09-15 | 03:43
خافيير بارديم يطل بالكوفية الفلسطينية في حفل Emmy Awards 77
خافيير بارديم يطل بالكوفية الفلسطينية في حفل Emmy Awards 77

شارك عدد كبير من نجوم الفن العالمي في حفل توزيع جوائز Emmy Awards بنسخته الـ77، الذي أقيم وسط حضور إعلامي لافت.

ومن أبرز الحاضرين، خطف النجم الإسباني خافيير بارديم الأنظار بعد ظهوره على السجادة الحمراء مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في رسالة مباشرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولم يقتصر موقف بارديم على الإطلالة الرمزية، بل استغل الحفل لإطلاق تصريحات قوية لوسائل الإعلام عن العدوان المستمر في غزة. وقال في حديثه لمجلة هوليوود ريبورتر: "في نهاية شهر آب الماضي، أصدرت الرابطة الدولية لخبراء الإبادة الجماعية (IAGS) تقريرًا واضحًا يؤكد أن ما يجري في غزة يُصنَّف كإبادة جماعية وفق التعريفات الأكاديمية والحقوقية".

وأضاف: "بناءً على ذلك، لا بد من تحرك عالمي عاجل يتمثل في فرض عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية على إسرائيل، لوقف هذه الإبادة التي تستهدف شعبًا أعزل".

وشدد بارديم على أن الفنانين والإعلاميين يمتلكون مسؤولية أخلاقية تفرض عليهم استغلال منصاتهم لإبراز القضايا الإنسانية العادلة، مختتمًا بالقول: "فلسطين حرة، ويجب أن يبقى هذا الشعار حاضرًا في كل مكان حتى يتحقق السلام العادل".

 
 

