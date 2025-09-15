عاجل
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
aljadeed-breaking-news
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025
فن

2025-09-15 | 08:33
Aljadeed
تحوّل انتظار إطلالة النجمة العالمية صوفيا فيرغارا على السجادة الحمراء في حفل جوائز الإيمي 2025 إلى صدمة، بعدما أعلنت إصابتها بأزمة صحية مفاجئة قبل مغادرتها منزلها في لوس أنجلوس.

فيرغارا، البالغة من العمر 53 عامًا، أوضحت عبر حسابها على "إنستغرام" أنها تعرضت لما وصفته بـ"أغرب حساسية عين"، ونشرت صورًا أظهرت انتفاخًا واضحًا في عينها اليسرى، إضافة إلى مقاطع من غرفة الطوارئ وأخرى وهي تقوم بغسل عينها. النجمة علّقت بروح الدعابة: "ما قدرت أوصل لحفل الإيمي.. بس قدرت أوصل للمستشفى".

الصور التي شاركتها لاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، حيث وصفها المتابعون بأنها صادمة فعلًا، فيما عبّروا عن قلقهم عليها، مؤكدين أن الموقف كان غريبًا وغير متوقع.

وكان من المقرر أن تقدم فيرغارا إحدى الجوائز إلى جانب أسماء لامعة مثل أنجيلا باسيت، جينيفر كوليدج، تينا فاي، وكاثرين زيتا-جونز، إلا أن وعكتها الصحية حالت دون ذلك. كما شهد الحفل غياب الممثل إريك دين (52 عامًا)، الذي يُعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وكان من المفترض أن يشارك في فقرة خاصة بمناسبة مرور 20 عامًا على مسلسل Grey’s Anatomy.

رغم غيابها عن الحدث، أثبتت فيرغارا أن حضورها لا يقتصر على السجادة الحمراء، إذ تصدّرت التريند العالمي بعد دقائق من نشر صورها، لتؤكد أن نجوميتها مستمرة حتى من سرير المستشفى.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

