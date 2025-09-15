صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025

فيرغارا، البالغة من العمر 53 عامًا، أوضحت عبر حسابها على "إنستغرام" أنها تعرضت لما وصفته بـ"أغرب حساسية عين"، ونشرت صورًا أظهرت انتفاخًا واضحًا في عينها اليسرى، إضافة إلى مقاطع من غرفة الطوارئ وأخرى وهي تقوم بغسل عينها. النجمة علّقت بروح الدعابة: "ما قدرت أوصل لحفل الإيمي.. بس قدرت أوصل للمستشفى".
الصور التي شاركتها لاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، حيث وصفها المتابعون بأنها صادمة فعلًا، فيما عبّروا عن قلقهم عليها، مؤكدين أن الموقف كان غريبًا وغير متوقع.
وكان من المقرر أن تقدم فيرغارا إحدى الجوائز إلى جانب أسماء لامعة مثل أنجيلا باسيت، جينيفر كوليدج، تينا فاي، وكاثرين زيتا-جونز، إلا أن وعكتها الصحية حالت دون ذلك. كما شهد الحفل غياب الممثل إريك دين (52 عامًا)، الذي يُعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وكان من المفترض أن يشارك في فقرة خاصة بمناسبة مرور 20 عامًا على مسلسل Grey’s Anatomy.
رغم غيابها عن الحدث، أثبتت فيرغارا أن حضورها لا يقتصر على السجادة الحمراء، إذ تصدّرت التريند العالمي بعد دقائق من نشر صورها، لتؤكد أن نجوميتها مستمرة حتى من سرير المستشفى.
شاركت الممثلة المصرية دينا الشربيني جمهورها لحظة إنسانية مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك"، بعدما نشرت صورة صمّمها أحد متابعيها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها إلى جانب والدها الراحل الذي توفي في أبريل/نيسان 2023.
أثارت الممثلة المصرية نور الغندور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور جديد شاركته مع متابعيها، كشفت فيه أنها تخلّصت من شخصية كانت تُسبب لها الكثير من الإزعاج في حياتها.
خطفت النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو الأنظار، على السجادة الحمراء المليئة بالنجوم، في حفل إيمي 2025 في لوس أنجلوس مساء أمس.