صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025

فيرغارا، البالغة من العمر 53 عامًا، أوضحت عبر حسابها على " " أنها تعرضت لما وصفته بـ"أغرب حساسية عين"، ونشرت صورًا أظهرت انتفاخًا واضحًا في عينها اليسرى، إضافة إلى مقاطع من غرفة وأخرى وهي تقوم بغسل عينها. علّقت بروح الدعابة: "ما قدرت أوصل لحفل الإيمي.. بس قدرت أوصل للمستشفى".



الصور التي شاركتها لاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، حيث وصفها المتابعون بأنها صادمة فعلًا، فيما عبّروا عن قلقهم عليها، مؤكدين أن الموقف كان غريبًا وغير متوقع.



وكان من المقرر أن تقدم فيرغارا إحدى الجوائز إلى جانب أسماء لامعة مثل أنجيلا باسيت، جينيفر كوليدج، تينا فاي، وكاثرين زيتا-جونز، إلا أن وعكتها الصحية حالت دون ذلك. كما شهد الحفل غياب الممثل دين (52 عامًا)، الذي يُعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وكان من المفترض أن يشارك في فقرة خاصة بمناسبة مرور 20 عامًا على مسلسل Grey’s Anatomy.



رغم غيابها عن ، أثبتت فيرغارا أن حضورها لا يقتصر على السجادة الحمراء، إذ تصدّرت التريند العالمي بعد دقائق من نشر صورها، لتؤكد أن نجوميتها مستمرة حتى من سرير المستشفى.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)