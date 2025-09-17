هاني رمزي يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج جمال عبد الحميد

وقال رمزي في تصريحات خاصة إن زوجة المخرج أكدت له أنه ما زال في مرحلة التعافي، خاصة وأن حالته الصحية وعمره لا يسمحان بمثل هذه الإصابات.
وأشاد هاني رمزي بمكانة جمال عبد الحميد في الوسط الفني، لافتاً إلى تعاونهما في مسلسل "بدون مقابل" الذي لم يُحسم بعد موعد عرضه، مؤكداً أنه عمل مختلف يقدمه بشكل جديد ويعكس الجهد الكبير الذي بذله المخرج المخضرم.
ويُعد جمال عبد الحميد من أبرز مخرجي الدراما المصرية، إذ ارتبط اسمه بفوازير رمضان بعد رحيل المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، ونجح في تقديم مواسم ناجحة مع النجمتين نيللي وشريهان، ليبقى علامة مميزة في هذا اللون الفني.
وبعد غياب دام أكثر من 12 عاماً منذ مسلسل "الركّين" عام 2013، عاد جمال عبد الحميد بمسلسل "بدون مقابل"، وهو عمل اجتماعي واقعي يتناول قضايا الشباب وظروف المجتمع قبل ثورة يناير، في خطوة اعتبرها الكثيرون عودة قوية لاسم صنع تاريخاً في الدراما المصرية.