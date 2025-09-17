هاني رمزي يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج جمال عبد الحميد

في تصريحات خاصة إن زوجة المخرج أكدت له أنه ما زال في مرحلة التعافي، خاصة وأن حالته الصحية وعمره لا يسمحان بمثل هذه الإصابات.

وأشاد بمكانة في الوسط الفني، لافتاً إلى تعاونهما في مسلسل "بدون مقابل" الذي لم يُحسم بعد موعد ، مؤكداً أنه عمل مختلف يقدمه بشكل جديد ويعكس الجهد الكبير الذي بذله المخرج المخضرم.

ويُعد من أبرز مخرجي الدراما ، إذ ارتبط اسمه بفوازير بعد رحيل المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، ونجح في تقديم مواسم ناجحة مع النجمتين نيللي وشريهان، ليبقى علامة مميزة في هذا اللون الفني.

وبعد غياب دام أكثر من 12 عاماً منذ مسلسل "الركّين" عام 2013، عاد الحميد بمسلسل "بدون مقابل"، وهو عمل اجتماعي واقعي يتناول قضايا وظروف المجتمع قبل ثورة يناير، في خطوة اعتبرها الكثيرون عودة قوية لاسم صنع تاريخاً في الدراما المصرية.