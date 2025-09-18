نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حنين برسالة مؤثرة على إنستغرام

وكتبت في تهنئتها لابنتها:" عيد ميلاد قلبي.. يعني عيد ميلاد حنين، حبيبتي وروحي وقلبي.. كل عام وأنتِ بخير يا روح أمك، عسى يحفظك ويوفقك أينما كنتِ، ويخليكِ لي يا بعد أمك، أحبك أكثر من نفسي."

وقد لقي المنشور تفاعلاً كبيراً من جمهور الفنانة الذين بادروا بتقديم التهاني لحنين، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والنجاح، كما عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القوية والدافئة التي تجمع نوال بابنتها، والتي كثيراً ما تظهرها الفنانة عبر حساباتها.

يُشار إلى أن نوال كانت قد تزوجت من الملحن العروج عام 2009، ورُزقت بابنتها حنين في عام 2010، والتي أصبحت حياتها الشخصية ومصدر إلهامها الأول.