جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي
جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي
جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي

فن

2025-09-19 | 04:19
جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي
جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي

أعلن النجم العالمي جاستن تيمبرليك عن إصابته بمرض لايم، مؤكداً أنه يعيش مرحلة صحية صعبة، لكن محاط بدعم كبير من زوجته الممثلة جيسيكا بيل وأسرته وأصدقائه.

تيمبرليك، البالغ 44 عاماً، اختار أن يشارك جمهوره تجربته عبر منشور مؤثر على "إنستغرام"، تحدث فيه عن معاناته من آلام الأعصاب والإرهاق الشديد خلال جولته الغنائية العالمية Forget Tomorrow، التي امتدت لأشهر وشملت أكثر من مئة عرض حول العالم.

ورغم الألم، شدد الفنان الحائز على جائزة "غرامي" أنه لم يرغب في التوقف عن الغناء، قائلاً إن "الطاقة التي يمنحها المسرح تفوق أي معاناة جسدية"، مضيفاً أن الشفافية مع الجمهور هي جزء أساسي من مسيرته الفنية.

وبحسب مصدر مقرب تحدث لمجلة us weekly، فإن جيسيكا بيل، البالغة 43 عاماً، كانت "منارة دعم" لزوجها، إذ وفرت له الاستقرار العاطفي ورعاية أبنائهما سايلس وفينياس، فيما تكيّفت العائلة مع التحدي الصحي الذي يواجهه. كما لفت المصدر إلى أن عائلتي النجمين تقفان إلى جانبهما بالدعوات والأجواء الإيجابية.

بعد انتهاء جولته، عاد تيمبرليك ليركز على الراحة والوجود مع أسرته، إلى جانب الانشغال بكتابة وتشغيل الموسيقى في منزله، وهو ما وصفه مقربون بأنه "تجربة علاجية ومريحة".

وفي ختام رسالته، وجّه الفنان رسالة شكر مؤثرة إلى عائلته وجمهوره، مؤكداً أن "الحب غير المشروط هو مصدر القوة الحقيقي" وأنه يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي.

