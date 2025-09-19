الأخبار
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور

فن

2025-09-19 | 04:29
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور

شارك الكاتب أكرم السعدني صورة جديدة ظهر فيها إلى جانب صديقه الفنان الكبير عادل إمام، رافقهم في اللقطة ابن شقيقته الفنان محمود البزاوي، وكذلك شقيق الزعيم عصام إمام.

هذا الظهور يعد من اللقطات النادرة للفنان عادل إمام في الآونة الأخيرة، خاصة أن عائلته اعتادت على إبعاده عن الأضواء والكاميرات حفاظًا على خصوصيته وصورته التي بقيت راسخة في ذاكرة الجمهور.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حضور الزعيم عقد قران حفيده الأكبر "عادل جونيور"، نجل المخرج رامي إمام، الذي أُقيم في الخامس من يوليو الماضي وسط أجواء عائلية محدودة.

 

آخر عمل فني قدمه عادل إمام كان في عام 2020 عبر مسلسل "فلانتينو"، الذي جسّد فيه شخصية نور عبد الحميد الشهير بـ"فلانتينو"، صاحب سلسلة مدارس، والذي يدخل في صراعات وخلافات مع زوجته عفاف بسبب نفوذها وسيطرتها. العمل شارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، هدى المفتي، سليمان عيد، وبدرية طلبة.

ظهور عادل إمام الأخير شكّل مادة دسمة لرواد مواقع التواصل، الذين تداولوا الصورة بكثافة معبرين عن شوقهم لرؤية نجمهم المفضل، ومؤكدين مكانته الخاصة التي ما زالت حاضرة في وجدانهم.

 

