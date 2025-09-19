لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور

هذا الظهور يعد من اللقطات النادرة للفنان في الآونة ، خاصة أن عائلته اعتادت على إبعاده عن الأضواء والكاميرات حفاظًا على خصوصيته وصورته التي بقيت راسخة في ذاكرة الجمهور.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حضور الزعيم عقد قران حفيده الأكبر "عادل "، نجل المخرج ، الذي أُقيم في الخامس من يوليو الماضي وسط أجواء عائلية محدودة.

آخر عمل فني قدمه عادل إمام كان في عام 2020 عبر مسلسل "فلانتينو"، الذي جسّد فيه شخصية نور الشهير بـ"فلانتينو"، صاحب سلسلة مدارس، والذي يدخل في صراعات وخلافات مع زوجته عفاف بسبب نفوذها وسيطرتها. العمل شارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم ، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ، وبدرية طلبة.

ظهور عادل إمام الأخير شكّل مادة دسمة لرواد مواقع التواصل، الذين تداولوا الصورة بكثافة معبرين عن شوقهم لرؤية نجمهم المفضل، ومؤكدين مكانته الخاصة التي ما زالت حاضرة في وجدانهم.