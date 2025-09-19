وفاة النجم الاميركي بريت جيمس بعد تحطم طائرته في نورث كارولاينا

ووفق ما نقلته شبكة "فوكس 17"، فإن الطائرة تحطمت قرب مدرسة "Lotla Valley" الابتدائية، ولم ينج أي من الركاب الثلاثة. وأكد بيان صادر عن الفيدرالية (FAA) أن الطائرة، من طراز Cirrus SR22، سقطت في أحد الحقول قرابة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن التحقيقات ستجري بالتعاون مع لسلامة النقل (NTSB) الذي سيتولى إصدار التحديثات الرسمية.

جيمس يعد واحدًا من أبرز كتّاب الأغاني في ، واشتهر عالمياً بكتابته أغنية "Jesus Take the Wheel" التي غنتها كاري أندروود ونالت جائزة غرامي. كما أصدر ألبومًا غنائيًا باسمه عام 1995، وشارك في تأليف عدد من الأعمال الناجحة بينها "When the Sun Goes Down" لكيني تشيسني وأنكل كراكر، و"Blessed" لمارتينا ماكبرايد، و"Cowboy Casanova" لكاري أندروود.

رحيل جيمس المفاجئ مثّل صدمة في الوسط الفني الأميركي، حيث نعاه عدد من النجوم الذين تعاون معهم خلال مسيرته الممتدة على مدى عقود، مؤكدين أن إرثه الفني سيبقى حاضرًا في عالم الموسيقى لسنوات طويلة.