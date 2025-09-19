الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
وفاة النجم الاميركي بريت جيمس بعد تحطم طائرته في نورث كارولاينا
وفاة النجم الاميركي بريت جيمس بعد تحطم طائرته في نورث كارولاينا
وفاة النجم الاميركي بريت جيمس بعد تحطم طائرته في نورث كارولاينا

فن

2025-09-19 | 05:53
وفاة النجم الاميركي بريت جيمس بعد تحطم طائرته في نورث كارولاينا
وفاة النجم الاميركي بريت جيمس بعد تحطم طائرته في نورث كارولاينا

لقي الفنان ومؤلف الأغاني الأميركي بريت جيمس، الفائز بجائزة "غرامي"، مصرعه عن عمر 57 عامًا إثر تحطم طائرة صغيرة كان على متنها ثلاثة أشخاص في مدينة فرانكلين بولاية نورث كارولاينا، يوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر.

ووفق ما نقلته شبكة "فوكس 17"، فإن الطائرة تحطمت قرب مدرسة "Lotla Valley" الابتدائية، ولم ينج أي من الركاب الثلاثة. وأكد بيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن الطائرة، من طراز Cirrus SR22، سقطت في أحد الحقول قرابة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن التحقيقات ستجري بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) الذي سيتولى إصدار التحديثات الرسمية.

 

بريت جيمس يعد واحدًا من أبرز كتّاب الأغاني في الولايات المتحدة، واشتهر عالمياً بكتابته أغنية "Jesus Take the Wheel" التي غنتها كاري أندروود ونالت جائزة غرامي. كما أصدر ألبومًا غنائيًا باسمه عام 1995، وشارك في تأليف عدد من الأعمال الناجحة بينها "When the Sun Goes Down" لكيني تشيسني وأنكل كراكر، و"Blessed" لمارتينا ماكبرايد، و"Cowboy Casanova" لكاري أندروود.

رحيل جيمس المفاجئ مثّل صدمة في الوسط الفني الأميركي، حيث نعاه عدد من النجوم الذين تعاون معهم خلال مسيرته الممتدة على مدى عقود، مؤكدين أن إرثه الفني سيبقى حاضرًا في عالم الموسيقى لسنوات طويلة.

