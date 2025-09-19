سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت

المجموعة الجديدة تضم أعمالًا موسيقية متنوعة بلهجات عربية مختلفة، بينها والمصرية والعراقية، في مزيج موسيقي يسعى للوصول إلى مختلف الأذواق. سيف وصف هذا الإصدار بأنه "مرحلة " في مسيرته الفنية، مؤكداً أنه يطمح من خلاله إلى ملامسة جمهور عريض بنكهة موسيقية متجددة.

الإعلان الترويجي كشف عن لقطات حصرية من الكليبات المصوّرة والـ visualizers التي أنجزها المخرج إيلي رزق وفريق Plastic Studios، حيث أطل سيف بأسلوب بصري جديد يعكس هوية العمل. كما أزيح الستار عن "الكافر" الرسمي الذي سيحمل توقيع المجموعة.

اللقاء المنتظر يوم الاثنين سيُشكّل منصة لإطلاق المشروع أمام الإعلام والجمهور، على أن يُكشف لاحقًا عن تفاصيل النقل المباشر ليتمكن المتابعون في مختلف الدول من مشاهدة .

وبعد أيام قليلة، يستعد سيف نبيل للقاء جمهوره مجددًا في حفل ضخم يقام في يوم 11 تشرين الأول، ليقدم أبرز أعماله القديمة والجديدة على المسرح.

بهذا المشروع، يواصل سيف نبيل تثبيت موقعه كأحد أبرز نجوم الغناء ، في مسيرة فنية تتجه بخطى واثقة نحو التجديد والانفتاح على تجارب موسيقية أوسع.