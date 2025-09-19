الأخبار
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت

فن

2025-09-19 | 06:29
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت
Aljadeed
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت

أطلق النجم العراقي سيف نبيل الإعلان الترويجي الأول لمشروعه الغنائي الجديد "SN THE COLLECTION"، الذي يستعد لتقديمه رسميًا الاثنين المقبل في بيروت خلال حفل خاص ينتظره جمهور واسع وإعلام بارز.

المجموعة الجديدة تضم أعمالًا موسيقية متنوعة بلهجات عربية مختلفة، بينها اللبنانية والمصرية والعراقية، في مزيج موسيقي يسعى للوصول إلى مختلف الأذواق. سيف وصف هذا الإصدار بأنه "مرحلة جديدة" في مسيرته الفنية، مؤكداً أنه يطمح من خلاله إلى ملامسة جمهور عربي عريض بنكهة موسيقية متجددة.

الإعلان الترويجي كشف عن لقطات حصرية من الكليبات المصوّرة والـ visualizers التي أنجزها المخرج إيلي رزق الله وفريق Plastic Studios، حيث أطل سيف بأسلوب بصري جديد يعكس هوية العمل. كما أزيح الستار عن "الكافر" الرسمي الذي سيحمل توقيع المجموعة.

اللقاء المنتظر يوم الاثنين سيُشكّل منصة لإطلاق المشروع أمام الإعلام والجمهور، على أن يُكشف لاحقًا عن تفاصيل النقل المباشر ليتمكن المتابعون في مختلف الدول من مشاهدة الحدث.

وبعد أيام قليلة، يستعد سيف نبيل للقاء جمهوره مجددًا في حفل ضخم يقام في بيروت يوم 11 تشرين الأول، ليقدم أبرز أعماله القديمة والجديدة على المسرح.

بهذا المشروع، يواصل سيف نبيل تثبيت موقعه كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، في مسيرة فنية تتجه بخطى واثقة نحو التجديد والانفتاح على تجارب موسيقية أوسع.

