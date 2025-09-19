إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟

ووفق ما كشفه الصحفي بيلنت جانكورت في جريدة ، فإن مراسم الزفاف ستُقام غدًا، فيما يظل مكان الاحتفال طي الكتمان حفاظًا على الخصوصية.

الجدل حول علاقة كان قد تصاعد العام الماضي خلال مهرجان السينمائي، عندما وصف تشيليكول ناتالي بـ"زوجتي"، ما أشعل شائعات حول زواج سري. تقارير إعلامية أخرى أشارت إلى أن الاثنين قد أتما زواجهما بالفعل في وقت سابق، وأن احتفال سيكون بسيطًا ومقتصرًا على المقربين فقط.

تشيليكول، بطل مسلسل حب ، كان قد صرّح في لقاء مع مجلة Verissimo أن ناتالي "امرأة رائعة وشخص مهم جدًا في حياته"، مضيفًا أنها تجعله يتصرف على طبيعته.

على الصعيد المهني، يواصل النجم نشاطه الفني بنجاح، إذ يستعد للظهور في مسلسل جديد بعنوان المرآة إلى جانب أصلي إنفر ونيلسو بربين أكطاش، لصالح منصة Disney Plus، من إخراج هوليا غيزر. العمل يروي قصة تبادل حياتين لامرأتين في إطار درامي مليء بالمفاجآت، مع انضمام الممثلة الشابة أولكو هيلال تشفتشي لتجسيد دور “آدا”، ابنة الشخصيتين الرئيسيتين.

بهذا، يجمع إبراهيم تشيليكول بين فرحة الحياة الخاصة وتألق المسيرة الفنية، ليبقى واحدًا من أبرز نجوم الدراما وأكثرهم متابعة جماهيرية.