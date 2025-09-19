الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟
إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟
A-
A+

إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟

فن

2025-09-19 | 08:10
إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟

فاجأ النجم التركي إبراهيم تشيليكول جمهوره بإعلانه موعد زواجه رسميًا من شريكته ناتالي ياركان، بعد علاقة حب استمرت ثلاث سنوات.

ووفق ما كشفه الصحفي بيلنت جانكورت في جريدة صباح التركية، فإن مراسم الزفاف ستُقام غدًا، فيما يظل مكان الاحتفال طي الكتمان حفاظًا على الخصوصية.

الجدل حول علاقة الثنائي كان قد تصاعد العام الماضي خلال مهرجان البندقية السينمائي، عندما وصف تشيليكول ناتالي بـ"زوجتي"، ما أشعل شائعات حول زواج سري. تقارير إعلامية أخرى أشارت إلى أن الاثنين قد أتما زواجهما بالفعل في وقت سابق، وأن احتفال الغد سيكون بسيطًا ومقتصرًا على المقربين فقط.

تشيليكول، بطل مسلسل حب أبيض وأسود، كان قد صرّح في لقاء مع مجلة Verissimo الإيطالية أن ناتالي "امرأة رائعة وشخص مهم جدًا في حياته"، مضيفًا أنها تجعله يتصرف على طبيعته.

على الصعيد المهني، يواصل النجم التركي نشاطه الفني بنجاح، إذ يستعد للظهور في مسلسل جديد بعنوان المرآة إلى جانب أصلي إنفر ونيلسو بربين أكطاش، لصالح منصة Disney Plus، من إخراج هوليا غيزر. العمل يروي قصة تبادل حياتين لامرأتين في إطار درامي مليء بالمفاجآت، مع انضمام الممثلة الشابة أولكو هيلال تشفتشي لتجسيد دور “آدا”، ابنة الشخصيتين الرئيسيتين.

بهذا، يجمع إبراهيم تشيليكول بين فرحة الحياة الخاصة وتألق المسيرة الفنية، ليبقى واحدًا من أبرز نجوم الدراما التركية وأكثرهم متابعة جماهيرية.

اقرأ ايضا في فن

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
09:38

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

أعلن المخرج الأميركي الشهير تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي انفصالهما رسميًا، في بيان مشترك صدر يوم الجمعة وتلقته وكالة «فرانس برس»، وجاء فيه: «بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قررت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال».

09:38

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

أعلن المخرج الأميركي الشهير تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي انفصالهما رسميًا، في بيان مشترك صدر يوم الجمعة وتلقته وكالة «فرانس برس»، وجاء فيه: «بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قررت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال».

بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد
08:29

بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد

أثارت الفنانة المصرية رحمة حسن قلق جمهورها بعد إعلانها تعرضها لأزمة صحية جديدة، وذلك من خلال منشور قصير شاركته عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي في «إنستغرام».

08:29

بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد

أثارت الفنانة المصرية رحمة حسن قلق جمهورها بعد إعلانها تعرضها لأزمة صحية جديدة، وذلك من خلال منشور قصير شاركته عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي في «إنستغرام».

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة
07:51

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة

توسّعت رقعة التضامن الفني مع فلسطين، بعدما أعلن أكثر من 400 مغنٍ وفنان من مختلف أنحاء العالم مشاركتهم في حملة ثقافية واسعة تطالب بإزالة أعمالهم الموسيقية من المنصات الرقمية في إسرائيل، تحت شعار "No Music for Genocide".

07:51

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة

توسّعت رقعة التضامن الفني مع فلسطين، بعدما أعلن أكثر من 400 مغنٍ وفنان من مختلف أنحاء العالم مشاركتهم في حملة ثقافية واسعة تطالب بإزالة أعمالهم الموسيقية من المنصات الرقمية في إسرائيل، تحت شعار "No Music for Genocide".

اخترنا لك
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
09:38
بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد
08:29
أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة
07:51
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت
06:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025