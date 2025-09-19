الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد
بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد
A-
A+

بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد

فن

2025-09-19 | 08:29
بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد ازمتها الصحية الاخيرة..رحمة حسن تثير قلق جمهورها من جديد

أثارت الفنانة المصرية رحمة حسن قلق جمهورها بعد إعلانها تعرضها لأزمة صحية جديدة، وذلك من خلال منشور قصير شاركته عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي في «إنستغرام».

رحمة نشرت صورة للأدوية التي تتناولها حاليًا، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "وحشتوني أوي، وآسفة إني مش بنزل حاجة خالص، بس تعبانة جدًا بقالي كام يوم.. وحشتوني أوي". كلماتها السريعة كانت كافية لتشعل حالة من القلق بين متابعيها الذين اعتادوا تواصلها الدائم معهم.

هذه الرسالة أعادت إلى الأذهان أزمتها السابقة مع تساقط الشعر، التي كشفت عنها قبل فترة طويلة، مؤكدة أنها استمرت لأكثر من عامين. وقتها أوضحت أن صحتها الجسدية بخير، لكن حالتها النفسية تأثرت كثيرًا بسبب القلق والتوتر، ووصفت معاناتها قائلة: "ده شعري وده اللي بعاني منه كل يوم.. صحتي كويسة الحمد لله، لكن قلبي مكسور وبعاني من التوتر طول الوقت".

رحمة لم تتردد حينها في الإفصاح عن السبب، مشيرة إلى أن إحدى مراكز العناية بالبشرة والشعر كان وراء المشكلة بعد استخدامها مادة في الحقن أثرت سلبًا على شعرها، وأضافت: "محدش عنده فكرة قد إيه أنا تعبانة.. أنا مبينتش ده أبدًا، لكن دلوقتي حبيت أشارككم اللي حصل، ومش همسح البوست لحد ما أتعافى تمامًا".

جرأتها في كشف تفاصيل أزمتها لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث توالت رسائل الدعم والتعاطف، معتبرين أن صراحتها وشفافيتها تجعلها أقرب إلى قلوب محبيها. واليوم، مع إعلانها عن أزمتها الصحية الجديدة، عاد القلق مجددًا ليخيّم على متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

اقرأ ايضا في فن

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
09:38

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

أعلن المخرج الأميركي الشهير تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي انفصالهما رسميًا، في بيان مشترك صدر يوم الجمعة وتلقته وكالة «فرانس برس»، وجاء فيه: «بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قررت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال».

09:38

مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات

أعلن المخرج الأميركي الشهير تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي انفصالهما رسميًا، في بيان مشترك صدر يوم الجمعة وتلقته وكالة «فرانس برس»، وجاء فيه: «بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قررت مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال».

إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟
08:10

إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟

فاجأ النجم التركي إبراهيم تشيليكول جمهوره بإعلانه موعد زواجه رسميًا من شريكته ناتالي ياركان، بعد علاقة حب استمرت ثلاث سنوات.

08:10

إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟

فاجأ النجم التركي إبراهيم تشيليكول جمهوره بإعلانه موعد زواجه رسميًا من شريكته ناتالي ياركان، بعد علاقة حب استمرت ثلاث سنوات.

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة
07:51

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة

توسّعت رقعة التضامن الفني مع فلسطين، بعدما أعلن أكثر من 400 مغنٍ وفنان من مختلف أنحاء العالم مشاركتهم في حملة ثقافية واسعة تطالب بإزالة أعمالهم الموسيقية من المنصات الرقمية في إسرائيل، تحت شعار "No Music for Genocide".

07:51

أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة

توسّعت رقعة التضامن الفني مع فلسطين، بعدما أعلن أكثر من 400 مغنٍ وفنان من مختلف أنحاء العالم مشاركتهم في حملة ثقافية واسعة تطالب بإزالة أعمالهم الموسيقية من المنصات الرقمية في إسرائيل، تحت شعار "No Music for Genocide".

اخترنا لك
مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما رسميا بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات
09:38
إبراهيم تشيليكول يدخل القفص الذهبي مع ناتالي ياركان بسرية تامة..فمتى موعد الزفاف؟
08:10
أكثر من 400 فنانًا عالميًا يقاطعون المنصات في إسرائيل… وMassive Attack في طليعة الحملة
07:51
سيف نبيل يعلن عن "SN THE COLLECTION"… إصدار غنائي جديد وحفل مرتقب في بيروت
06:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025