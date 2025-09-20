والد يمنى شري في لحظات مؤثرة اثناء توديعها الى مثواها الاخير

الراحلة وُوريت الثرى في مقبرة "مونت هاملتون" بمقاطعة أونتاريو، إحدى أكبر المقاطعات الكندية من حيث الكثافة السكانية، وسط حضور اقتصر على أسرتها وعدد من المقربين منها، إضافة إلى بعض أفراد الجالية اللبنانية المقيمة هناك.
وحملت المراسم الكثير من مشاعر الأسى، إذ ودّعها محبوها في الغربة بعيدًا عن مسقط رأسها، فيما وثّق مقطع مصوَّر لحظة مؤثرة ظهر فيها والدها بجانب نعشها وقد بدا متأثراً برحيلها.
ظهرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدميها، مطمئنة جمهورها بأنها بخير وفي طور التعافي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة عافيتها بشكل كامل.
نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.
خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.