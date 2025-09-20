والد يمنى شري في لحظات مؤثرة اثناء توديعها الى مثواها الاخير

الراحلة وُوريت الثرى في مقبرة "مونت " بمقاطعة ، إحدى أكبر الكندية من حيث الكثافة السكانية، وسط حضور اقتصر على أسرتها وعدد من المقربين منها، إضافة إلى بعض أفراد المقيمة هناك.

وحملت المراسم الكثير من مشاعر الأسى، إذ ودّعها محبوها في بعيدًا عن رأسها، فيما وثّق مقطع مصوَّر لحظة مؤثرة ظهر فيها والدها بجانب نعشها وقد بدا متأثراً برحيلها.