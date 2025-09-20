ابنة دونالد ترامب الصغرى تثير الجدل مع زوجها اللبناني على متن يخت.. ما القصة؟

وكشفت صحيفة " تايمز" أن والد مايكل بولاس رجل الأعمال مسعد بولاس، كان في ذلك الوقت يجري مفاوضات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، رغم عدم امتلاكه لأي صفة رسمية، ويعرف في الأوساط السياسية كمبعوث غير معلن للشؤون الإفريقية في إدارة .

وناقش بولس مع المسؤولين الليبيين آلية إطلاق جزء من الأصول المجمدة في البنوك ، وتحويلها إلى شركات أميركية من خلال مشاريع إنشائية.

ولاحقاً، انتقلت تيفاني وزوجها إلى يخت آخر مملوك لرجل أعمال يوناني يدعى يوانيس باباليكاس، الذي يمتلك أيضا استثمارات في قطاع الطاقة داخل ليبيا، الأمر الذي أضفى أبعادا اقتصادية على الرحلة التي وصفتها "نيويورك تايمز" بـ"الحساسة سياسيا".