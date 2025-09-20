ابنة دونالد ترامب الصغرى تثير الجدل مع زوجها اللبناني على متن يخت.. ما القصة؟

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن والد مايكل بولاس رجل الأعمال مسعد بولاس، كان في ذلك الوقت يجري مفاوضات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، رغم عدم امتلاكه لأي صفة رسمية، ويعرف في الأوساط السياسية كمبعوث غير معلن للشؤون الإفريقية في إدارة ترامب.
وناقش بولس مع المسؤولين الليبيين آلية إطلاق جزء من الأصول الليبية المجمدة في البنوك الغربية، وتحويلها إلى شركات أميركية من خلال مشاريع إنشائية.
ولاحقاً، انتقلت تيفاني وزوجها إلى يخت آخر مملوك لرجل أعمال يوناني يدعى يوانيس باباليكاس، الذي يمتلك أيضا استثمارات في قطاع الطاقة داخل ليبيا، الأمر الذي أضفى أبعادا اقتصادية على الرحلة التي وصفتها "نيويورك تايمز" بـ"الحساسة سياسيا".
ظهرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدميها، مطمئنة جمهورها بأنها بخير وفي طور التعافي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة عافيتها بشكل كامل.
نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.
خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.