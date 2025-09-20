حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

هذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها الشائعات خالد مقداد، فقد سبق أن انتشرت عام 2021 أخبار مغلوطة حول وفاته متأثراً بفيروس كورونا، قبل أن يخرج نجله المعتصم بالله مقداد نافياً الأمر، مؤكداً أن والده كان يمر بوعكة صحية فقط وتعافى منها.
اللافت أن عودة هذه الشائعة تزامنت مع موجة جدل واسعة واجهتها عائلة المقداد مؤخراً، بعد ظهور المعتصم بالله في مقطع فيديو على منصات التواصل وهو يستخدم صورة المراسل الفلسطيني الراحل أنس الشريف ضمن لعبة "بازل". الفيديو أثار غضباً كبيراً بين الناشطين الذين اعتبروا الأمر استهتاراً بعمق المأساة الفلسطينية، محذرين من تحويلها إلى مجرد محتوى ترفيهي أو وسيلة لتحقيق التفاعل والانتشار.
ظهرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدميها، مطمئنة جمهورها بأنها بخير وفي طور التعافي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة عافيتها بشكل كامل.
نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.
خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.