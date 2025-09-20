الأخبار
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

فن

2025-09-20 | 11:26
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة جديدة عن وفاة خالد مقداد، مالك ومؤسس قناة طيور الجنة، بعد أن زعم بعض المستخدمين أنه فارق الحياة إثر صراع مع المرض. وسرعان ما انتشر الخبر بين المتابعين وسط حالة من البلبلة، قبل أن يتبين أنه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، إذ لم يصدر أي بيان رسمي عن عائلته يؤكد الوفاة.

هذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها الشائعات خالد مقداد، فقد سبق أن انتشرت عام 2021 أخبار مغلوطة حول وفاته متأثراً بفيروس كورونا، قبل أن يخرج نجله المعتصم بالله مقداد نافياً الأمر، مؤكداً أن والده كان يمر بوعكة صحية فقط وتعافى منها.

اللافت أن عودة هذه الشائعة تزامنت مع موجة جدل واسعة واجهتها عائلة المقداد مؤخراً، بعد ظهور المعتصم بالله في مقطع فيديو على منصات التواصل وهو يستخدم صورة المراسل الفلسطيني الراحل أنس الشريف ضمن لعبة "بازل". الفيديو أثار غضباً كبيراً بين الناشطين الذين اعتبروا الأمر استهتاراً بعمق المأساة الفلسطينية، محذرين من تحويلها إلى مجرد محتوى ترفيهي أو وسيلة لتحقيق التفاعل والانتشار.

