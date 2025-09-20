هنا الزاهد تنشر الصور الاولى من خطوبة شقيقتها الصغرى

ونشرت هنا الزاهد، الصور مقدمة التهاني للعروسين معربة عن سعادتها بهما.
وكانت هنا قد أعلنت في آب (أغسطس) الماضي عن احتفال شقيقتها الصغرى نور الزاهد، بقراءة الفاتحة بحضور العائلتين.
ظهرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدميها، مطمئنة جمهورها بأنها بخير وفي طور التعافي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة عافيتها بشكل كامل.
خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.
تصدر خلال الساعات الماضية اول ظهور البلوغر المصرية المثيرة للجدل هدير عبد الرازق، وذلك بعد ازمتها الأخيرة مع طليقها محمد اوتاكا.