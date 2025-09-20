هنا الزاهد تنشر الصور الاولى من خطوبة شقيقتها الصغرى

ظهرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدميها، مطمئنة جمهورها بأنها بخير وفي طور التعافي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة عافيتها بشكل كامل.



