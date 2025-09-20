رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها

في مقابلة مع موقع فوشيا، أوضحت الزيات أنها حولت فترة التعافي، التي استمرت 27 يوماً، إلى فرصة لإجراء ما وصفته بـ”ديتوكس نفسي”، مؤكدة أن الأزمات تمنحها مساحة لإعادة النظر في حياتها وصياغة بدايات جديدة. واعتبرت أن ما مرت به كان نقطة تحول تحمل فرصاً مختلفة وإيجابية.
وعن تفاصيل الحادث، كشفت الزيات أنها تعثرت أثناء خروجها من أحد المباني بسبب ارتدائها حذاء بكعب عالٍ، ما أدى إلى كسر في مشط القدمين. وأضافت أنها سقطت فجأة على الأرض ونُقلت مباشرة إلى المستشفى، حيث نصحها الأطباء بارتداء حذاء طبي خاص بدلاً من الجبيرة، مع الالتزام بالراحة لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر.
ورغم وصفها التجربة بأنها صعبة ومؤلمة، خصوصاً لتأثيرها المباشر على نشاطها الإعلامي، أكدت الزيات أنها بدأت بالتعافي تدريجياً وأنها ستعود إلى حياتها الطبيعية قريباً.
أما عن ردود فعل الجمهور، فقالت إنها لم تكن تنوي الإعلان عن الحادث، واكتفت بعبارة “الحمد لله على السلامة” عبر “ستوري” إنستغرام، إلا أن الخبر انتشر سريعاً، لافتة إلى أن رسائل الدعم التي تلقتها من محبيها ومتابعيها شكلت مصدر عزاء وطمأنينة وساهمت في التخفيف من آلامها.
واختتمت رابعة الزيات حديثها بالتأكيد على رضاها التام بالقضاء والقدر، معتبرة أن ما حصل قد يكون رسالة إلهية لحمايتها من أمر أكبر. وأشارت إلى أن الحادث تزامن مع فرحة خطوبة ابنها، ما منحها طاقة إيجابية وراحة داخلية ساعدتها على مواجهة هذه التجربة الصعبة بروح أقوى.
نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.
خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.
تصدر خلال الساعات الماضية اول ظهور البلوغر المصرية المثيرة للجدل هدير عبد الرازق، وذلك بعد ازمتها الأخيرة مع طليقها محمد اوتاكا.