الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها
رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها
A-
A+

رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها

فن

2025-09-20 | 12:17
رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها

ظهرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدميها، مطمئنة جمهورها بأنها بخير وفي طور التعافي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة عافيتها بشكل كامل.

في مقابلة مع موقع فوشيا، أوضحت الزيات أنها حولت فترة التعافي، التي استمرت 27 يوماً، إلى فرصة لإجراء ما وصفته بـ”ديتوكس نفسي”، مؤكدة أن الأزمات تمنحها مساحة لإعادة النظر في حياتها وصياغة بدايات جديدة. واعتبرت أن ما مرت به كان نقطة تحول تحمل فرصاً مختلفة وإيجابية.

وعن تفاصيل الحادث، كشفت الزيات أنها تعثرت أثناء خروجها من أحد المباني بسبب ارتدائها حذاء بكعب عالٍ، ما أدى إلى كسر في مشط القدمين. وأضافت أنها سقطت فجأة على الأرض ونُقلت مباشرة إلى المستشفى، حيث نصحها الأطباء بارتداء حذاء طبي خاص بدلاً من الجبيرة، مع الالتزام بالراحة لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر.

ورغم وصفها التجربة بأنها صعبة ومؤلمة، خصوصاً لتأثيرها المباشر على نشاطها الإعلامي، أكدت الزيات أنها بدأت بالتعافي تدريجياً وأنها ستعود إلى حياتها الطبيعية قريباً.

أما عن ردود فعل الجمهور، فقالت إنها لم تكن تنوي الإعلان عن الحادث، واكتفت بعبارة “الحمد لله على السلامة” عبر “ستوري” إنستغرام، إلا أن الخبر انتشر سريعاً، لافتة إلى أن رسائل الدعم التي تلقتها من محبيها ومتابعيها شكلت مصدر عزاء وطمأنينة وساهمت في التخفيف من آلامها.

واختتمت رابعة الزيات حديثها بالتأكيد على رضاها التام بالقضاء والقدر، معتبرة أن ما حصل قد يكون رسالة إلهية لحمايتها من أمر أكبر. وأشارت إلى أن الحادث تزامن مع فرحة خطوبة ابنها، ما منحها طاقة إيجابية وراحة داخلية ساعدتها على مواجهة هذه التجربة الصعبة بروح أقوى.

 
 

اقرأ ايضا في فن

هنا الزاهد تنشر الصور الاولى من خطوبة شقيقتها الصغرى
12:15

هنا الزاهد تنشر الصور الاولى من خطوبة شقيقتها الصغرى

نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

12:15

هنا الزاهد تنشر الصور الاولى من خطوبة شقيقتها الصغرى

نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

طليقة احمد مكي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة عودتهما لبعضهما
11:34

طليقة احمد مكي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة عودتهما لبعضهما

خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.

11:34

طليقة احمد مكي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة عودتهما لبعضهما

خرجت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، عن صمتها لتكشف مفاجآت عن علاقتها بزوجها السابق، وذلك بعد إعلانها انفصالهما بشكل تام.

هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
11:32

هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ

تصدر خلال الساعات الماضية اول ظهور البلوغر المصرية المثيرة للجدل هدير عبد الرازق، وذلك بعد ازمتها الأخيرة مع طليقها محمد اوتاكا.

11:32

هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ

تصدر خلال الساعات الماضية اول ظهور البلوغر المصرية المثيرة للجدل هدير عبد الرازق، وذلك بعد ازمتها الأخيرة مع طليقها محمد اوتاكا.

اخترنا لك
هنا الزاهد تنشر الصور الاولى من خطوبة شقيقتها الصغرى
12:15
طليقة احمد مكي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة عودتهما لبعضهما
11:34
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
11:32
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
11:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025