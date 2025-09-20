رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها

في مقابلة مع موقع فوشيا، أوضحت أنها حولت فترة التعافي، التي استمرت 27 يوماً، إلى فرصة لإجراء ما وصفته بـ”ديتوكس نفسي”، مؤكدة أن الأزمات تمنحها مساحة لإعادة النظر في حياتها وصياغة بدايات . واعتبرت أن ما مرت به كان نقطة تحول تحمل فرصاً مختلفة وإيجابية.

وعن تفاصيل الحادث، كشفت الزيات أنها تعثرت أثناء خروجها من أحد المباني بسبب ارتدائها حذاء بكعب عالٍ، ما أدى إلى كسر في مشط القدمين. وأضافت أنها سقطت فجأة على ونُقلت مباشرة إلى المستشفى، حيث نصحها الأطباء بارتداء حذاء طبي خاص بدلاً من الجبيرة، مع الالتزام بالراحة لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر.

ورغم وصفها التجربة بأنها صعبة ومؤلمة، خصوصاً لتأثيرها المباشر على نشاطها الإعلامي، أكدت الزيات أنها بدأت بالتعافي تدريجياً وأنها ستعود إلى حياتها الطبيعية قريباً.

أما عن ردود فعل الجمهور، فقالت إنها لم تكن تنوي الإعلان عن الحادث، واكتفت بعبارة “الحمد لله على السلامة” عبر “ستوري” ، إلا أن الخبر انتشر سريعاً، لافتة إلى أن رسائل الدعم التي تلقتها من محبيها ومتابعيها شكلت مصدر عزاء وطمأنينة وساهمت في التخفيف من آلامها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على رضاها التام بالقضاء والقدر، معتبرة أن ما حصل قد يكون رسالة إلهية لحمايتها من أمر أكبر. وأشارت إلى أن الحادث تزامن مع فرحة خطوبة ابنها، ما منحها إيجابية وراحة داخلية ساعدتها على مواجهة هذه التجربة الصعبة بروح أقوى.