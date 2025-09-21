جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها برفقة طفليها

وظهرت جيسيكا وهي تطفئ الشموع أمام قالب حلوى مميز، وأرفقت الصور بتعليق مقتضب باللغة قالت فيه: "ممتنة". هذا المنشور عبّر بوضوح عن فرحتها وامتنانها للحظات العائلية الخاصة التي جمعتها بطفليها.

وكانت قد أطلت على متابعيها أيضًا بصور من عطلتها الصيفية مع عائلتها في مدينة كان ، حيث بدت تستمتع بأجواء البحر برفقة والديها وطفليها. وقد خطفت ابنتها شاهة الأنظار ببراءتها أثناء اللعب على الشاطئ، فيما أظهرت الصور علامات السعادة واضحة على ملامح العائلة.

الجمهور بدوره تفاعل بشكل كبير مع منشور جيسيكا، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بالصور التي تعكس الحب والدفء الأسري، معتبرين أن الإعلامية نجحت في مشاركة جانبها الإنساني بعيدًا عن أجواء العمل الإعلامي.