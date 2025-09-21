جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها برفقة طفليها

وظهرت جيسيكا وهي تطفئ الشموع أمام قالب حلوى مميز، وأرفقت الصور بتعليق مقتضب باللغة الإنجليزية قالت فيه: "ممتنة". هذا المنشور عبّر بوضوح عن فرحتها وامتنانها للحظات العائلية الخاصة التي جمعتها بطفليها.
وكانت عازار قد أطلت على متابعيها أيضًا بصور من عطلتها الصيفية مع عائلتها في مدينة كان الفرنسية، حيث بدت تستمتع بأجواء البحر برفقة والديها وطفليها. وقد خطفت ابنتها شاهة الأنظار ببراءتها أثناء اللعب على الشاطئ، فيما أظهرت الصور علامات السعادة واضحة على ملامح العائلة.
الجمهور بدوره تفاعل بشكل كبير مع منشور جيسيكا، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بالصور التي تعكس الحب والدفء الأسري، معتبرين أن الإعلامية اللبنانية نجحت في مشاركة جانبها الإنساني بعيدًا عن أجواء العمل الإعلامي.
تحتفل الفنانة الهندية كارينا كابور بعيد ميلادها الـ41، وسط تفاعل واسع من جمهورها حول العالم، باعتبارها واحدة من أبرز نجمات بوليوود اللواتي تركن بصمة لافتة على الشاشة وعلى قلوب المشاهدين.
خيّم الحزن صباح اليوم على الوسط الرياضي المصري بعد وفاة اللاعبة الشابة جنى حسام، بطلة مصر في رياضة الباتيناج (الانزلاق الفني) وكابتن فريق نادي السكة الحديد، إثر حادث سير مأساوي أودى بحياتها وحياة والدتها في مشهد مؤلم هز قلوب الجميع.