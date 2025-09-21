وفاة المنشد اللبناني احمد حويلي بعد معاناة مع المرض

في العام 2020، أعلن حويلي عبر صفحته على خضوعه لعملية جراحية ناجحة، ما بعث الأمل في نفوس محبيه. غير أنّ وضعه الصحي تدهور مجدداً في مايو/ أيار 2025، ليختفي عن الأنظار فترة طويلة، قبل أن يستسلم أخيراً للمرض الذي أنهك جسده. وبحسب مقربين، كان يعاني من مرض معقد ومزمن لم تفلح العلاجات في السيطرة عليه رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى نشاطه الفني.الصفحة الرسمية للمنشد الراحل نعته بكلمات مؤثرة جاء فيها: "انتقل إلى رحمة تعالى فقيدنا المرحوم غازي حويلي، وسيُجرى الدفن 21 أيلول عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في جبانة بلدته . الآسفون: آل حويلي، وآل مزاحم، وعموم أهالي مشغرة وحومين ."