رفيق علي أحمد يتوجه برسالة مؤثرة الى اللبنانين: ويل لأمة تجزأت إلى طوائف

وقال بغصة: "حاسس حالي كمواطن لبناني أنا فشلت وانهزمت.. 50 سنة وأنا أعمل في المسرح وأحاول أن أطرح أسئلة لكي أجد مع المشاهدين وطناً".

وأضاف: "هذا بهذا النظام هو شروال مهترئ لا يترقع، ونحن بحاجة إلى نظام جديد. مستشهداً بجبران : "ويل لأمة تجزأت إلى طوائف وكل طائفة تعتبر نفسها أمة"، مؤكداً أن مستقبل الأطفال في لن يكون آمناً إلا في ظل دولة مدنية تقوم على الحرية والمساواة.