رفيق علي أحمد يتوجه برسالة مؤثرة الى اللبنانين: ويل لأمة تجزأت إلى طوائف

وقال علي أحمد بغصة: "حاسس حالي كمواطن لبناني أنا فشلت وانهزمت.. 50 سنة وأنا أعمل في المسرح وأحاول أن أطرح أسئلة لكي أجد مع المشاهدين وطناً".
وأضاف: "هذا الوطن بهذا النظام هو شروال مهترئ لا يترقع، ونحن بحاجة إلى نظام جديد. مستشهداً بجبران خليل جبران: "ويل لأمة تجزأت إلى طوائف وكل طائفة تعتبر نفسها أمة"، مؤكداً أن مستقبل الأطفال في لبنان لن يكون آمناً إلا في ظل دولة مدنية تقوم على الحرية والمساواة.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عبر لجنة مكافحة المحتوى الهابط، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطرب العراقي جلال الزين، وذلك إثر اتهامه بالإساءة إلى القرآن الكريم خلال إحدى حفلاته.
شهدت الصحف التركية موجة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن قيام النجم بوراك أوزجيفيت بتصفية جزء من ممتلكاته الفاخرة. فقد كشفت تقارير محلية أنّ الممثل الشهير باع إحدى سياراته الفارهة التي اشتراها سابقًا بمبلغ 22 مليون ليرة تركية مقابل 14 مليونًا فقط، أي بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
حصدت الفنانة السورية الفلسطينية شكران مرتجى جائزة عن مجمل أعمالها الفنية ضمن حفل "الموريكس دور" في دورته الـ 25، حيث فوجئت بتكريمها عن مجمل الأدوار التي تألقت بها طوال مسيرتها الفنية.