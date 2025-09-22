شكران مرتجى تبكي خلال تسلمها جائزة "الموريكس دور" عن مجمل اعمالها

وفي التفاصيل، بدت في غاية الدهشة والذهول خلال صعودها لاستلام الجائزة، حيث عبّرت عن سعادتها بتكريمها في ، لافتةً الى أنها تفاجأت بالتكريم من القيمين على "الموركس دور"، وأقسمت بعدم معرفتها بأنها ستكون من بين المكرّمين في الحفل، بل حضرت لتسليم أحد الزملاء جائزته.

وقالت شكران وهي تبكي متأثرةً من السعادة خلال كلمتها التي قالت فيها: "والله ما بعرف جاية لأكرّم حد وأعطيه الجائزة وأكرس ثقافة نصقف لبعض، وأنه مش ضروري نحضر الحفل عشان التكريم، لأن التكريم من إننا في ومع نجوم كبار وناس مُحبة وإعلام".

وتابعت باكيةً: "أهدي التكريم لروح أمي، ولكل السوريين وين ما كانوا، بحبكم كتير والله، وأكيد أكيد لمنبتي غزة...".