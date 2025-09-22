بوراك اوزجيفيت يبيع ممتلكاته في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل!

ولم تتوقف الخطوة عند ذلك، إذ ترددت معلومات عن منزلين في منطقة أكاركنت للبيع، بعيدًا عن الوسطاء العقاريين، وبأسعار وُصفت بـ"المعقولة"، في تصرف شبّهه مقربون بمحاولة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حريق". كما يُقال إنه يستعد للتخلي عن منزله الفاخر في شيلا أو سبانجا، إضافة إلى عقارات أخرى كان قد اقتناها بهدف الاستثمار.

هذه التحركات غير المسبوقة فتحت الباب أمام تكهنات عدة؛ السيناريو الأول يرجّح أنّ الأمر مرتبط باستعداد أوزجيفيت لمرحلة طلاق محتملة قد تفرض تقسيم الممتلكات، فيما تشير تسريبات أخرى إلى أنّه يفكر بالانتقال للعيش خارج ، ربما إلى إحدى مثل دبي أو قطر، مستفيدًا من شعبيته الكبيرة هناك.

حتى اللحظة، لم يخرج أوزجيفيت بأي تصريح رسمي، تاركًا جمهوره والإعلام في ترقب وتساؤل حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، وما إذا كانت هذه الخطوات بداية لمرحلة في حياته الشخصية والمهنية.