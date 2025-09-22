الأخبار
بوراك اوزجيفيت يبيع ممتلكاته في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل!
بوراك اوزجيفيت يبيع ممتلكاته في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل!
بوراك اوزجيفيت يبيع ممتلكاته في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل!

فن

2025-09-22 | 04:24
بوراك اوزجيفيت يبيع ممتلكاته في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل!
بوراك اوزجيفيت يبيع ممتلكاته في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل!

شهدت الصحف التركية موجة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن قيام النجم بوراك أوزجيفيت بتصفية جزء من ممتلكاته الفاخرة. فقد كشفت تقارير محلية أنّ الممثل الشهير باع إحدى سياراته الفارهة التي اشتراها سابقًا بمبلغ 22 مليون ليرة تركية مقابل 14 مليونًا فقط، أي بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

ولم تتوقف الخطوة عند ذلك، إذ ترددت معلومات عن عرضه منزلين في منطقة أكاركنت للبيع، بعيدًا عن الوسطاء العقاريين، وبأسعار وُصفت بـ"المعقولة"، في تصرف شبّهه مقربون بمحاولة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حريق". كما يُقال إنه يستعد للتخلي عن منزله الفاخر في شيلا أو سبانجا، إضافة إلى عقارات أخرى كان قد اقتناها بهدف الاستثمار.

هذه التحركات غير المسبوقة فتحت الباب أمام تكهنات عدة؛ السيناريو الأول يرجّح أنّ الأمر مرتبط باستعداد أوزجيفيت لمرحلة طلاق محتملة قد تفرض تقسيم الممتلكات، فيما تشير تسريبات أخرى إلى أنّه يفكر بالانتقال للعيش خارج تركيا، ربما إلى إحدى دول الخليج مثل دبي أو قطر، مستفيدًا من شعبيته الكبيرة هناك.

حتى اللحظة، لم يخرج أوزجيفيت بأي تصريح رسمي، تاركًا جمهوره والإعلام في حالة ترقب وتساؤل حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، وما إذا كانت هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في حياته الشخصية والمهنية.

