اتهامات تطال الفنان العراقي جلال الزين بالاساءة للقرآن الكريم والسلطات تتدخل

القضية انفجرت على بعد انتشار مقطع مصوّر للفنان وهو يؤدي مقطعًا غنائيًا مستخدمًا آيات من سورة الفلق مع تحريف كلماتها، في محاولة للمزج بين النصوص والألحان الموسيقية. هذه الواقعة أثارت موجة غضب عارمة بين رواد المنصات الرقمية، حيث اعتبرها كثيرون إساءة مباشرة للنصوص المقدسة وتجاوزًا للخطوط الحمراء.

من جانبها، أكدت أن لجنة المحتوى الهابط باشرت إجراءاتها الرسمية بحق ، في إطار عملها المستمر منذ أكثر من عامين على مراقبة المحتوى الذي يُصنّف مسيئًا أو مخلًا بالقوانين والأعراف الاجتماعية. وكانت اللجنة قد تعاملت في السابق مع حالات مشابهة طالت مدونين وفنانين، وأسفرت عن صدور مذكرات قبض وأحكام قضائية.