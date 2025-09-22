اتهامات تطال الفنان العراقي جلال الزين بالاساءة للقرآن الكريم والسلطات تتدخل

القضية انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصوّر للفنان وهو يؤدي مقطعًا غنائيًا مستخدمًا آيات من سورة الفلق مع تحريف كلماتها، في محاولة للمزج بين النصوص الدينية والألحان الموسيقية. هذه الواقعة أثارت موجة غضب عارمة بين رواد المنصات الرقمية، حيث اعتبرها كثيرون إساءة مباشرة للنصوص المقدسة وتجاوزًا للخطوط الحمراء.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن لجنة مكافحة المحتوى الهابط باشرت إجراءاتها الرسمية بحق الزين، في إطار عملها المستمر منذ أكثر من عامين على مراقبة المحتوى الذي يُصنّف مسيئًا أو مخلًا بالقوانين والأعراف الاجتماعية. وكانت اللجنة قد تعاملت في السابق مع حالات مشابهة طالت مدونين وفنانين، وأسفرت عن صدور مذكرات قبض وأحكام قضائية.
شهدت الصحف التركية موجة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن قيام النجم بوراك أوزجيفيت بتصفية جزء من ممتلكاته الفاخرة. فقد كشفت تقارير محلية أنّ الممثل الشهير باع إحدى سياراته الفارهة التي اشتراها سابقًا بمبلغ 22 مليون ليرة تركية مقابل 14 مليونًا فقط، أي بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
حصدت الفنانة السورية الفلسطينية شكران مرتجى جائزة عن مجمل أعمالها الفنية ضمن حفل "الموريكس دور" في دورته الـ 25، حيث فوجئت بتكريمها عن مجمل الأدوار التي تألقت بها طوال مسيرتها الفنية.
حصل الممثل السوري تيم حسن على جائزة أفضل ممثل عربي خلال حفل "الموركس دور 2025" في دورته الـ25، مؤكداً اعتزازه بهذه الجائزة التي تجمعه بالمهرجان منذ 17 عاماً.