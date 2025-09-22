الأخبار
أحمد العوضي يثير الجدل مجددًا حول حياته العاطفية… أين العروس السرية؟
أحمد العوضي يثير الجدل مجددًا حول حياته العاطفية… أين العروس السرية؟
أحمد العوضي يثير الجدل مجددًا حول حياته العاطفية… أين العروس السرية؟

فن

2025-09-22 | 07:13
أحمد العوضي يثير الجدل مجددًا حول حياته العاطفية… أين العروس السرية؟
Aljadeed
أحمد العوضي يثير الجدل مجددًا حول حياته العاطفية… أين العروس السرية؟

بعد أشهر من إعلانه المثير عن قصة "العروس السرية"، عاد الفنان المصري أحمد العوضي ليشغل الرأي العام من جديد بتصريحات مرتبكة حول حياته العاطفية.

القصة بدأت خلال شهر رمضان الماضي عندما حلّ العوضي ضيفًا في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث فاجأ الجمهور بكشفه عن دخوله قصة حب جديدة، معلنًا أنه يستعد للزواج بعد انتهاء الشهر الكريم. لكنه آنذاك فضّل إخفاء هوية العروس، رافضًا توضيح ما إذا كانت من داخل الوسط الفني أو من خارجه، مبررًا ذلك برغبته في إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء.

غير أنّ مرور أكثر من سبعة أشهر على ذلك الإعلان دون أي خطوات عملية أو حتى ظهور علني للعروس، أعاد علامات الاستفهام حول مصداقية القصة. وزادت حيرة الجمهور بعدما صرّح العوضي مؤخرًا بأن وضعه العاطفي الحالي "عادي"، في إشارة فهمها البعض على أنّ علاقته السابقة قد انتهت، بينما اعتبر آخرون أنّه ما زال يفضّل الغموض والابتعاد عن إثارة الجدل.

 

اقرأ ايضا في فن

محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور
07:19

محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور

شهد حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في كازينو لبنان، حضورًا مميزًا للفنان الشاب محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني المعروف فضل شاكر، حيث تألق على السجادة الحمراء برفقة زوجته كاترينا مراد في أول ظهور علني لها إلى جانبه، ما لفت أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.

07:19

محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور

شهد حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في كازينو لبنان، حضورًا مميزًا للفنان الشاب محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني المعروف فضل شاكر، حيث تألق على السجادة الحمراء برفقة زوجته كاترينا مراد في أول ظهور علني لها إلى جانبه، ما لفت أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.

الفنان مسلم يصدم جمهوره بإصابته بجلطة مفاجئة في ذراعه الأيمن
04:37

الفنان مسلم يصدم جمهوره بإصابته بجلطة مفاجئة في ذراعه الأيمن

أثار الفنان مسلم، أحد أبرز نجوم المهرجانات في مصر، قلق جمهوره بعد إعلانه عن إصابته بجلطة مفاجئة في ذراعه الأيمن، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

04:37

الفنان مسلم يصدم جمهوره بإصابته بجلطة مفاجئة في ذراعه الأيمن

أثار الفنان مسلم، أحد أبرز نجوم المهرجانات في مصر، قلق جمهوره بعد إعلانه عن إصابته بجلطة مفاجئة في ذراعه الأيمن، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات تطال الفنان العراقي جلال الزين بالاساءة للقرآن الكريم والسلطات تتدخل
04:33

اتهامات تطال الفنان العراقي جلال الزين بالاساءة للقرآن الكريم والسلطات تتدخل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عبر لجنة مكافحة المحتوى الهابط، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطرب العراقي جلال الزين، وذلك إثر اتهامه بالإساءة إلى القرآن الكريم خلال إحدى حفلاته.

04:33

اتهامات تطال الفنان العراقي جلال الزين بالاساءة للقرآن الكريم والسلطات تتدخل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عبر لجنة مكافحة المحتوى الهابط، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطرب العراقي جلال الزين، وذلك إثر اتهامه بالإساءة إلى القرآن الكريم خلال إحدى حفلاته.

