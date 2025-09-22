أحمد العوضي يثير الجدل مجددًا حول حياته العاطفية… أين العروس السرية؟

القصة بدأت خلال شهر الماضي عندما حلّ ضيفًا في برنامج المقالب " إيلون مصر"، حيث فاجأ الجمهور بكشفه عن دخوله ، معلنًا أنه يستعد للزواج بعد انتهاء الشهر . لكنه آنذاك فضّل إخفاء هوية العروس، رافضًا توضيح ما إذا كانت من داخل الوسط الفني أو من خارجه، مبررًا ذلك برغبته في إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء.

غير أنّ مرور أكثر من سبعة أشهر على ذلك الإعلان دون أي خطوات عملية أو حتى ظهور علني للعروس، أعاد علامات الاستفهام حول مصداقية القصة. وزادت حيرة الجمهور بعدما صرّح العوضي مؤخرًا بأن وضعه العاطفي الحالي "عادي"، في إشارة فهمها البعض على أنّ علاقته السابقة قد انتهت، بينما اعتبر آخرون أنّه ما زال يفضّل الغموض والابتعاد عن إثارة الجدل.