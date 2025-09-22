محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور

محمد، الذي يواصل شقّ طريقه بثبات في عالم الغناء، تُوّج بجائزة نجم الغناء الصاعد لهذا العام، وسط تصفيق حار من الجمهور وزملائه الفنانين. ولم يقتصر حضوره على استلام الجائزة، إذ قدّم على المسرح ديو غنائيًا مؤثرًا مع والده بعنوان "كيفك ع فراقي"، وهو العمل الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ إطلاقه وحصد تفاعلات كبيرة في لبنان والوطن العربي.
بعد أشهر من إعلانه المثير عن قصة "العروس السرية"، عاد الفنان المصري أحمد العوضي ليشغل الرأي العام من جديد بتصريحات مرتبكة حول حياته العاطفية.
أثار الفنان مسلم، أحد أبرز نجوم المهرجانات في مصر، قلق جمهوره بعد إعلانه عن إصابته بجلطة مفاجئة في ذراعه الأيمن، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عبر لجنة مكافحة المحتوى الهابط، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطرب العراقي جلال الزين، وذلك إثر اتهامه بالإساءة إلى القرآن الكريم خلال إحدى حفلاته.