محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور

شهد حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في ، حضورًا مميزًا للفنان الشاب ، نجل الفنان اللبناني المعروف ، حيث تألق على السجادة الحمراء برفقة زوجته في أول ظهور علني لها إلى جانبه، ما لفت أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.



