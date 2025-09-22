الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور

فن

2025-09-22 | 07:19
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور

شهد حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في كازينو لبنان، حضورًا مميزًا للفنان الشاب محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني المعروف فضل شاكر، حيث تألق على السجادة الحمراء برفقة زوجته كاترينا مراد في أول ظهور علني لها إلى جانبه، ما لفت أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.

محمد، الذي يواصل شقّ طريقه بثبات في عالم الغناء، تُوّج بجائزة نجم الغناء الصاعد لهذا العام، وسط تصفيق حار من الجمهور وزملائه الفنانين. ولم يقتصر حضوره على استلام الجائزة، إذ قدّم على المسرح ديو غنائيًا مؤثرًا مع والده بعنوان "كيفك ع فراقي"، وهو العمل الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ إطلاقه وحصد تفاعلات كبيرة في لبنان والوطن العربي.

