نبيلة عبيد وايمن قيسوني يعبران عن حبهما الكبير للبنان..واحمد الخفاجي يتحدث عن القضية الفلسطينية

في مقابلة خاصة مع "الجديد"، عبّرت النجمة المصرية نبيلة عبيد عن محبتها الكبيرة للبنان، متمنية له دوام السلام والأمان والاستقرار، مؤكدة أن يبقى بلد الفن والثقافة رغم كل الظروف. وأضافت أن مشاركتها في المهرجان هي تأكيد على العلاقة القوية التي تربطها بالجمهور اللبناني.

أما الممثل المصري المقيم في لبنان أيمن قيسوني، فأكد أن إيمانه بلبنان لم يتغير، معبرًا عن تفاؤله بالمستقبل. وقال إن الخطوات التي تُتخذ حاليًا في مجالات عدة، سواء على الصعيد الثقافي أو الفني، تعكس توجهًا إيجابيًا لإعادة لبنان إلى مكانته الطبيعية كمركز إبداعي وحاضن للنجوم.

وفي لقاء آخر، أعرب الفنان الخفاجي عن فخره الكبير بترشحه لنيل إحدى الجوائز، معتبرًا أن وجوده في لبنان يمنحه شعورًا خاصًا، وأنه حريص دائمًا على المشاركة في فعالياته الفنية. وردًا على سؤال حول غياب مواقف بعض الفنانين والمؤثرين تجاه القضية ، أوضح الخفاجي أن كل دولة عربية تحتاج إلى الدعم، وهو شخصيًا يدعم فلسطين من موقعه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن لكل فنان أسبابه الخاصة أو ظروفه التي قد تمنعه من التطرق للقضية عبر حساباته الشخصية.

الحفل، الذي شهد حضورًا عربيًا واسعًا، أعاد التأكيد على دور الموريكس دور كمنصة تجمع بين النجوم وتمنحهم مساحة للتعبير عن مواقفهم الفنية والإنسانية، مع إبراز الروابط التي تجمع لبنان بالوسط الفني .