طوني عيسى يـ ـقتحم مقابلة الليدي مادونا مع الجديد : يقبرني اللي خلقك.. وهي ترد: انت رشدي اباظة لبنان

وبينما كانت الليدي تتحدث عن تجربتها الفنية ومسيرتها الطويلة، فوجئ الجمهور بدخول طوني عيسى إلى موقع التصوير، حيث لم يتمالك نفسه أمام حضور مادونا، ليخاطبها بعفوية قائلاً: "يقبرني اللي خلقك"، وسط ضحكات الحاضرين.

الفنانة المخضرمة لم تتأخر في الرد، حيث ابتسمت بحرارة وقالت له: "إنت رشدي أباظة "، في إشارة إلى وسامته وكاريزمته، مشيدة بأدائه وموهبته التمثيلية.

اللقطة العفوية أثارت تفاعلاً واسعاً عبر ، حيث أشاد المتابعون بالعلاقة الودّية التي تجمع بين نجوم الساحة الفنية ، واعتبروها رسالة محبّة وتقدير متبادل في زمن يسوده التوتر في كثير من الأحيان.

من جانبه شدد الممثل القدير رفيق على ضرورة هذه المهرجنات للفنان وللبلد .