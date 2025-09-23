طوني عيسى يـ ـقتحم مقابلة الليدي مادونا مع الجديد : يقبرني اللي خلقك.. وهي ترد: انت رشدي اباظة لبنان

وبينما كانت الليدي مادونا تتحدث عن تجربتها الفنية ومسيرتها الطويلة، فوجئ الجمهور بدخول طوني عيسى إلى موقع التصوير، حيث لم يتمالك نفسه أمام حضور مادونا، ليخاطبها بعفوية قائلاً: "يقبرني اللي خلقك"، وسط ضحكات الحاضرين.
الفنانة المخضرمة لم تتأخر في الرد، حيث ابتسمت بحرارة وقالت له: "إنت رشدي أباظة لبنان"، في إشارة إلى وسامته وكاريزمته، مشيدة بأدائه وموهبته التمثيلية.
اللقطة العفوية أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالعلاقة الودّية التي تجمع بين نجوم الساحة الفنية اللبنانية، واعتبروها رسالة محبّة وتقدير متبادل في زمن يسوده التوتر في كثير من الأحيان.
في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.
خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.
أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تشعر بالاغتراب عن بلدها في الوقت الراهن.