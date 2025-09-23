دعم متبادل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان : عندي كل الفخر كون ماشية حدو

وفي تصريح لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت ماغي: "عندي كل الفخر كون ماشية حدو"، في إشارة واضحة إلى الشراكة المتينة التي تجمعها بزوجها، ليس فقط على الصعيد العائلي، بل في الوسط الفني أيضًا، حيث شكل الثنائي نموذجًا ناجحًا في صناعة الدراما اللبنانية والعربية.
من جهته، لا يتوانى جمال سنان، مؤسس شركة "إيغل فيلمز"، عن التعبير مرارًا عن اعتزازه بماغي، معتبرًا أنها من أكثر النجمات التزامًا واحترافًا، وهو ما انعكس على النجاحات التي حققاها سويًا في عدد من أبرز الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة.
في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.
خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.
أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تشعر بالاغتراب عن بلدها في الوقت الراهن.