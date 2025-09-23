دعم متبادل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان : عندي كل الفخر كون ماشية حدو

وفي تصريح لافت عبر ، قالت ماغي: "عندي كل الفخر كون ماشية حدو"، في إشارة واضحة إلى الشراكة المتينة التي تجمعها بزوجها، ليس فقط على الصعيد العائلي، بل في الوسط الفني أيضًا، حيث شكل نموذجًا ناجحًا في صناعة الدراما والعربية.

، لا يتوانى سنان، مؤسس شركة "إيغل فيلمز"، عن التعبير مرارًا عن اعتزازه بماغي، معتبرًا أنها من أكثر النجمات التزامًا واحترافًا، وهو ما انعكس على النجاحات التي حققاها سويًا في عدد من أبرز الأعمال الدرامية خلال السنوات .



