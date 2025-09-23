قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية

بينما يترقّب الجمهور حفل زفاف على المنتج الموسيقي في 27 أيلول الجاري، فاجأت المغنّية الأميركية متابعيها باعترافها أنها تعاني من التهاب مؤلم في مفاصل يديها ناجم عن إصابتها بمرض الذئبة الحمراء الذي شُخّصت به منذ عام 2015.

