قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية

في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.
خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.
أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تشعر بالاغتراب عن بلدها في الوقت الراهن.