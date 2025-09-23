الأخبار
قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية
قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية
قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية

فن

2025-09-23 | 04:02
قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية
Aljadeed
قبل أيام من الزفاف... سيلينا غوميز تتعرض لوعكة صحية

بينما يترقّب الجمهور حفل زفاف النجمة سيلينا غوميز على المنتج الموسيقي بيني بلانكو في 27 أيلول الجاري، فاجأت المغنّية الأميركية متابعيها باعترافها أنها تعاني من التهاب مؤلم في مفاصل يديها ناجم عن إصابتها بمرض الذئبة الحمراء الذي شُخّصت به منذ عام 2015.

سيلينا أوضحت أنّ هذه الآلام هي من الأعراض الطبيعية لتطوّر المرض، وأنها تتطلّب علاجًا منتظمًا للسيطرة عليها. ومع ذلك، لم تُخفِ قلقها من أن تزامن هذه الأوجاع مع تحضيرات الزفاف شكّل تحديًا إضافيًا لها.

اقرأ ايضا في فن

يوسف الخال ونيكول سابا في لقاء عفوي مع "الجديد": أشادوا بـ"الموريكس دور".. وورد الخال تشعر بغصة
05:25

يوسف الخال ونيكول سابا في لقاء عفوي مع "الجديد": أشادوا بـ"الموريكس دور".. وورد الخال تشعر بغصة

في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.

05:25

يوسف الخال ونيكول سابا في لقاء عفوي مع "الجديد": أشادوا بـ"الموريكس دور".. وورد الخال تشعر بغصة

في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.

جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة
05:14

جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة

خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.

05:14

جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة

خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.

أنجلينا جولي: "أحب أمريكا ..لكنني لا استطيع التعرف عليها حاليا"
05:01

أنجلينا جولي: "أحب أمريكا ..لكنني لا استطيع التعرف عليها حاليا"

أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تشعر بالاغتراب عن بلدها في الوقت الراهن.

05:01

أنجلينا جولي: "أحب أمريكا ..لكنني لا استطيع التعرف عليها حاليا"

أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تشعر بالاغتراب عن بلدها في الوقت الراهن.

