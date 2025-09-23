أنجلينا جولي: "أحب أمريكا ..لكنني لا استطيع التعرف عليها حاليا"

في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.
خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.
في مشهد يؤكد عمق العلاقة الإنسانية والمهنية التي تجمع بينهما، عبّرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن تقديرها الكبير لزوجها المنتج جمال سنان، مشيرة إلى دعمها الكامل له في مشاريعه الفنية، واعتزازها بالسير إلى جانبه في مختلف المحطات.