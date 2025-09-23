أنجلينا جولي: "أحب أمريكا ..لكنني لا استطيع التعرف عليها حاليا"

وخلال مشاركتها في مهرجان السينمائي الدولي في لعرض فيلمها الجديد Couture ، وجّه لها سؤال: "ما الذي تخشاه كفنانة وأمريكية؟"، فأجابت:

"أحب بلدي، لكنني في هذا الوقت لا أستطيع التعرّف عليه".

وأضافت أن حياتها وعائلتها وأصدقائها لطالما كانوا من خلفيات عالمية متنوعة، معتبرة أن أي قيود على حرية التعبير أو الحريات الشخصية تمثّل خطرًا كبيرًا.