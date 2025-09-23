الأخبار
يارا تامر تعلن انفصالها عن مسلم وشقيقة الأخير تهاجمه
يارا تامر تعلن انفصالها عن مسلم وشقيقة الأخير تهاجمه
يارا تامر تعلن انفصالها عن مسلم وشقيقة الأخير تهاجمه

2025-09-23 | 05:02
يارا تامر تعلن انفصالها عن مسلم وشقيقة الأخير تهاجمه
يارا تامر تعلن انفصالها عن مسلم وشقيقة الأخير تهاجمه

أثارت آية مسلّم، شقيقة الفنان مسلّم، جدلًا واسعًا بعد أن نشرت رسالة عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجّهت فيها انتقادات قاسية لشقيقها.

وجاء في رسالتها: "ما كفاية تمثيل بقى يا مسلم، إيه مش بتحس؟ هتفضل راجل أميتي، إنت مش بتتصرف عليّك، إنت مجنون."

وجاء ذلك بعد أن كشفت يارا تامر عن انفصالها عن زوجها المطرب مسلم من خلال استوري عبر حسابها على موقع إنستجرام قالت فيه: "تم الطلاق بيني وبين مسلم، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم، وأنا عارفة إني مكنش المفروض أطلع أتكلم، بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس، وأنا أهو بعدت يمكن ترتاحوا تسيبوني في حالي".

وأضافت: "شهادة حق مسلم عمره ما زعلني، وكان دايماً واقف في ضهري، بس أنا اتظلمت كتير ومش مسامحة".

 

اقرأ ايضا في فن

المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
09:26

المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته

نعى المستشار تركي آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول.

09:26

المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته

نعى المستشار تركي آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول.

وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
07:10

وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

07:10

وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

