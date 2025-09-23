يارا تامر تعلن انفصالها عن مسلم وشقيقة الأخير تهاجمه

وجاء في رسالتها: "ما كفاية تمثيل بقى يا مسلم، إيه مش بتحس؟ هتفضل راجل أميتي، إنت مش بتتصرف عليّك، إنت مجنون."

وجاء ذلك بعد أن كشفت تامر عن انفصالها عن زوجها المطرب مسلم من خلال استوري عبر حسابها على موقع إنستجرام قالت فيه: "تم الطلاق مسلم، وبجد حسبي ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم، وأنا عارفة إني مكنش المفروض أطلع أتكلم، بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس، وأنا أهو بعدت يمكن ترتاحوا تسيبوني في حالي".

وأضافت: "شهادة حق مسلم عمره ما زعلني، وكان دايماً واقف في ضهري، بس أنا اتظلمت كتير ومش مسامحة".