يوسف الخال ونيكول سابا في لقاء عفوي مع "الجديد": أشادوا بـ"الموريكس دور".. وورد الخال تشعر بغصة
يوسف الخال ونيكول سابا في لقاء عفوي مع "الجديد": أشادوا بـ"الموريكس دور".. وورد الخال تشعر بغصة

فن

2025-09-23 | 05:25
في لقاء عفوي وخاص جمع النجمين يوسف الخال ونيكول سابا أمام كاميرا قناة "الجديد"، عبّر الثنائي عن إعجابهما بالدورة الـ25 من مهرجان الموريكس دور، مشيدَين بالتنظيم والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا الحدث الفني السنوي، رغم كل التحديات التي تمر بها الساحة اللبنانية.

وقال يوسف الخال:"اللي شفناه اليوم بيعطي أمل، وبيأكد إنو الفن بعدو قادر يوحّد الناس." من جهتها، أثنت نيكول سابا على أهمية الحدث بقولها: "دايمًا الموريكس دور بيكون مساحة للضوء والفرح وسط كل هالفوضى.. ومبسوطة نكون جزء من هالمناسبة."

وخلال المقابلة، كشف الزوجان عن أن عام 2026 سيحمل لهما مشاريع جديدة، دون الدخول في تفاصيل دقيقة، حيث اكتفى يوسف بالتلميح إلى أن هناك عمل درامي قيد التطوير، بينما أشارت نيكول إلى تحضيرات لأغنية منفردة، مؤكدة أن الجمهور "سيسمع شيئًا مختلفًا ومفاجئًا في المرحلة المقبلة".

أما على الهامش، فقد كانت للممثلة ورد الخال، شقيقة يوسف، إطلالة مؤثرة خلال المناسبة، حيث لم تُخفِ غصّتها حيال تراجع حال الدراما اللبنانية في السنوات الأخيرة. وقالت في تصريح مقتضب: "الدراما اللبنانية بتمرّ بمرحلة صعبة... واللي عم نشوفه مش بيشبِه الطموحات اللي بنينا عليها أحلامنا."

تعبير ورد الصادق لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع كلامها، معتبرين أن صوت الفنانين الحقيقيين يجب أن يُسمع للمطالبة بنهضة فنية جديدة.

 

