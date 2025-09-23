وقال الخال:"اللي شفناه بيعطي أمل، وبيأكد إنو الفن بعدو يوحّد الناس." من جهتها، أثنت نيكول على أهمية بقولها: "دايمًا الموريكس دور بيكون مساحة للضوء والفرح وسط كل هالفوضى.. ومبسوطة نكون جزء من هالمناسبة."

وخلال المقابلة، كشف الزوجان عن أن عام 2026 سيحمل لهما مشاريع ، دون الدخول في تفاصيل دقيقة، حيث اكتفى يوسف بالتلميح إلى أن هناك عمل درامي قيد التطوير، بينما أشارت نيكول إلى تحضيرات لأغنية منفردة، مؤكدة أن الجمهور "سيسمع شيئًا مختلفًا ومفاجئًا في المرحلة المقبلة".

أما على الهامش، فقد كانت للممثلة ورد الخال، شقيقة يوسف، إطلالة مؤثرة خلال المناسبة، حيث لم تُخفِ غصّتها حيال تراجع حال الدراما في السنوات . وقالت في تصريح مقتضب: "الدراما اللبنانية بتمرّ بمرحلة صعبة... واللي عم نشوفه مش بيشبِه الطموحات اللي بنينا عليها أحلامنا."

تعبير ورد الصادق لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع كلامها، معتبرين أن صوت الفنانين الحقيقيين يجب أن يُسمع للمطالبة بنهضة فنية جديدة.