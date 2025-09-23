زياد برجي يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة زاهر: "أحبكما كثيرًا.. فخور جداً"!

وفي هذه المناسبة، عبّر زاهر عن سعادته البالغة بإنجاز ابنتيه بعد الاجتهاد والمثابرة في الدراسة، مؤكدًا فخره بما وصلتا إليه، ومشيدًا بتفانيهما في الجمع بين الدراسة والعمل الفني.

كما أعربت والدتهما هدى زاهر عن فرحتها عبر منشورات مؤثرة، استذكرت فيها رحلة العطاء والتضحيات التي توّجت بهذا النجاح، وتمنّت لملك وليلى مستقبلًا مشرقًا، ولكل أبنائها المزيد من التألق.

وشهد الحفل حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، من بينهم المنتج والفنان هشام ، زوج ليلى زاهر، الذي حرص على مرافقتها في هذه اللحظة الخاصة، والتقط معها العديد من الصور التذكارية التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل.

وخلال الحفل، صعدت كل من ليلى وملك إلى المسرح، وألقتا عفوية ومؤثرة، عبّرتا فيها عن امتنانهما الكبير للدعم العائلي الذي شكّل حجر الأساس في مسيرتهما، وأكدتا أن ما حققتاه هو نتيجة هذا الدعم المتواصل.

، وجّه الفنان اللبناني زياد برجي، وهو من أصدقاء العائلة المقرّبين، رسالة تهنئة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في ، قال فيها: "مبروك يا أحمد ويا هدى على هذا الإنجاز الرائع، ونِعمَ التربية... ومبروك أيّتها الصبيّتان الجميلتان، يا ابنتَي أخي، أحبكما كثيرًا، وأنا فخور جدًّا بكما."