زياد برجي يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة زاهر: "أحبكما كثيرًا.. فخور جداً"!
فن

2025-09-23 | 06:10
احتفل الفنان المصري أحمد زاهر بتخرّج ابنتَيه الممثلتَين ليلى وملك زاهر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء الحفل، التي اتسمت بالفرح والفخر.

وفي هذه المناسبة، عبّر أحمد زاهر عن سعادته البالغة بإنجاز ابنتيه بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة في الدراسة، مؤكدًا فخره بما وصلتا إليه، ومشيدًا بتفانيهما في الجمع بين الدراسة والعمل الفني.

كما أعربت والدتهما هدى زاهر عن فرحتها عبر منشورات مؤثرة، استذكرت فيها رحلة العطاء والتضحيات التي توّجت بهذا النجاح، وتمنّت لملك وليلى مستقبلًا مشرقًا، ولكل أبنائها المزيد من التألق.

وشهد الحفل حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، من بينهم المنتج والفنان هشام جمال، زوج ليلى زاهر، الذي حرص على مرافقتها في هذه اللحظة الخاصة، والتقط معها العديد من الصور التذكارية التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل.

وخلال الحفل، صعدت كل من ليلى وملك إلى المسرح، وألقتا كلمة عفوية ومؤثرة، عبّرتا فيها عن امتنانهما الكبير للدعم العائلي الذي شكّل حجر الأساس في مسيرتهما، وأكدتا أن ما حققتاه اليوم هو نتيجة هذا الدعم المتواصل.

من جهته، وجّه الفنان اللبناني زياد برجي، وهو من أصدقاء العائلة المقرّبين، رسالة تهنئة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، قال فيها: "مبروك يا أحمد ويا هدى على هذا الإنجاز الرائع، ونِعمَ التربية... ومبروك أيّتها الصبيّتان الجميلتان، يا ابنتَي أخي، أحبكما كثيرًا، وأنا فخور جدًّا بكما."

