جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة

ورداً على سؤال حول رأيه باعتزال بعض الفنانين أو توجههم إلى مجالات أخرى، قال :"هيدا قرار شخصي، وكل حدا حرّ بخياراتو، وإذا بيلاؤوا حالن بمجالات تانية يوفقن... بس الفن ما بيترك حداً، اللي فيه شغف للفن بيرجعله لو بعد حين."

كلام عطية جاء بنبرة صادقة وهادئة، معبّراً عن احترامه لاختيارات الآخرين، مع تأكيده أن من يحب الفن بحق، سيعود إليه يوماً ما.

وفي السياق نفسه، وفي حديث جانبي خلال المقابلة، تطرق الموزّع الموسيقي ماهر جاه إلى الفنان ، الذي كان قد اتخذ مؤخراً خطوات فنيةمختلفة في مسيرته، فقال جاه:"الشامي غيّر .. عنده ستايل خاص، وعم يخلق بصمة بالساحة."

هذا التصريح فُسّر على أنه إشادة بالتطوّر الفني الذي يشهده الشامي، سواء من ناحية التوزيع الموسيقي أو الهوية الغنائية التي بدأ يبنيها لنفسه، بعيداً عن الأنماط التقليدية.