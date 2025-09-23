الأخبار
جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة
جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة
جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة

فن

2025-09-23 | 05:14
جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة
جوزيف عطية يعلق على مقاطعة المشاهير:الله يوفقن اذا بلاقوا مجالات تانية.. وماهر جاه عن الشامي :غير حالة

خلال لقاء أجراه مع قناة "الجديد"، عبّر الفنان اللبناني جوزيف عطية عن رأيه بصراحة حول ظاهرة مقاطعة بعض النجوم للغناء أو انسحابهم المؤقت من الساحة الفنية، وهي ظاهرة بدأت تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل وداخل الوسط الفني.

ورداً على سؤال حول رأيه باعتزال بعض الفنانين أو توجههم إلى مجالات أخرى، قال عطية:"هيدا قرار شخصي، وكل حدا حرّ بخياراتو، وإذا بيلاؤوا حالن بمجالات تانية الله يوفقن... بس الفن ما بيترك حداً، اللي فيه شغف للفن بيرجعله لو بعد حين."

كلام عطية جاء بنبرة صادقة وهادئة، معبّراً عن احترامه لاختيارات الآخرين، مع تأكيده أن من يحب الفن بحق، سيعود إليه يوماً ما.

وفي السياق نفسه، وفي حديث جانبي خلال المقابلة، تطرق الموزّع الموسيقي ماهر جاه إلى الفنان الشامي، الذي كان قد اتخذ مؤخراً خطوات فنيةمختلفة في مسيرته، فقال جاه:"الشامي غيّر حالة.. عنده ستايل خاص، وعم يخلق بصمة جديدة بالساحة."

 

هذا التصريح فُسّر على أنه إشادة بالتطوّر الفني الذي يشهده الشامي، سواء من ناحية التوزيع الموسيقي أو الهوية الغنائية التي بدأ يبنيها لنفسه، بعيداً عن الأنماط التقليدية.

 

