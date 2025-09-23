وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

وقال البيان إنه سيصلى على الفقيد في جامع الإمام بن عبدالله في مدينة بعد صلاة عصر هذا .

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد بعد صلاة العصر هذا اليوم.

وصف البيان الفقيد بأنه من أعلام الشرعي والإفتاء في المملكة والعالم الإسلامي، وكرّس حياته لخدمة الدين، والإفتاء، ونصح الأمة وولاة الأمر من خلال موقعه في هيئة كبار العلماء ومؤسسات دينية رسمية أخرى.