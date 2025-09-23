الأخبار
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

فن

2025-09-23 | 07:10
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
Aljadeed
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

وقال البيان إنه سيصلى على الفقيد في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة عصر هذا اليوم.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم.

وصف البيان الفقيد بأنه من أعلام العلم الشرعي والإفتاء في المملكة والعالم الإسلامي، وكرّس حياته لخدمة الدين، والإفتاء، ونصح الأمة وولاة الأمر من خلال موقعه في هيئة كبار العلماء ومؤسسات دينية رسمية أخرى.

 

