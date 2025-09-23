الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجوم العرب يوجّهون رسائل معايدة في اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار &quot;عزّنا بطبعنا&quot;
نجوم العرب يوجّهون رسائل معايدة في اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"
A-
A+

نجوم العرب يوجّهون رسائل معايدة في اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"

فن

2025-09-23 | 06:52
نجوم العرب يوجّهون رسائل معايدة في اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوم العرب يوجّهون رسائل معايدة في اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من نجوم الفن في السعودية والعالم العربي احتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي الـ95، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، في أجواء عكست الفخر بالهوية والاعتزاز بالوطن.

الفنانة الإماراتية أحلام نشرت صورة خاصة وكتبت عبر منصة "اكس": "كلّ عام والمملكة العربية السعودية تعانق المجد، وتحضن السّحاب بالفخر والعز... دامت المملكة حبًا وعشقًا أبديًا."

الفنان السعودي عايض يوسف أعلن عن أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان "عبروا عن حبها"، وكتب: "في يوم الوطن أشارككم أغنيتي الجديدة... وتبون نحتفل صح؟ شركة سلام مجهزة جوائز منها آيفون 17! شاركوا برسمة أو فيديو وامنشن لي ولسلام." الأغنية حملت أجواء احتفالية ودعوة للجمهور للتفاعل الإبداعي.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي بدوره نشر أغنيته "الفخر من هنا" عبر إنستغرام مع تعليق: "كل عام والسعودية دار عز وفخر دائم.. محبتي لكم لا تنتهي."

الفنان السعودي فايز المالكي شارك بأغنية خاصة مهداة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكتب: "يقول ولي العهد: أنا ولا شي بدونهم – الشعب السعودي العظيم. وإحنا نقول: والله إننا ولا شي بدونك يا أبو سلمان."

من جانبه، النجم الكروي السابق سامي الجابر نشر صورة رمزية مع تعليق: "في يومنا الوطني الـ95، نفتخر بوطن العز والمجد... اللهم احفظ السعودية وقيادتها وشعبها."

الفنانة السعودية داليا مبارك كتبت عبر إنستغرام: "كل عام ووطني بخير، في رخاء وأمن وأمان... كلي فخر بأني سعودية."

الفنانة المغربية أسما لمنور، المتواجدة في الرياض، غرّدت عبر "اكس"، "أهنئ المملكة، شعبًا وملكًا وولي عهدها عرّاب الرؤية... الله يحفظ السعودية ويحفظ أمتنا جميعًا."

أما الفنانة السعودية ريم عبد الله فكتبت عبر "اكس": "95 عامًا من المجد والعطاء... وطني ليس مجرد أرض، بل هو هوية وروح."

النجمة اللبنانية ماغي بو غصن شاركت رسالة محبة قالت فيها: "كل سنة وانتوا بخير يا رب... بحبكن كتير وجايي قريباً."

فيما اختارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إطلالة أنيقة عبر إنستغرام، معلّقة: "كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير... نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويرفع رايته دائمًا."

 

اقرأ ايضا في فن

المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
09:26

المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته

نعى المستشار تركي آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول.

09:26

المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته

نعى المستشار تركي آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول.

وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
07:10

وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

07:10

وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

زياد برجي يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة زاهر: "أحبكما كثيرًا.. فخور جداً"!
06:10

زياد برجي يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة زاهر: "أحبكما كثيرًا.. فخور جداً"!

احتفل الفنان المصري أحمد زاهر بتخرّج ابنتَيه الممثلتَين ليلى وملك زاهر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء الحفل، التي اتسمت بالفرح والفخر.

06:10

زياد برجي يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة زاهر: "أحبكما كثيرًا.. فخور جداً"!

احتفل الفنان المصري أحمد زاهر بتخرّج ابنتَيه الممثلتَين ليلى وملك زاهر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء الحفل، التي اتسمت بالفرح والفخر.

اخترنا لك
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
09:26
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
07:10
زياد برجي يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة زاهر: "أحبكما كثيرًا.. فخور جداً"!
06:10
يوسف الخال ونيكول سابا في لقاء عفوي مع "الجديد": أشادوا بـ"الموريكس دور".. وورد الخال تشعر بغصة
05:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025