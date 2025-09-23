نجوم العرب يوجّهون رسائل معايدة في اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من نجوم الفن في والعالم احتفالًا بـ الوطني السعودي الـ95، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، في أجواء عكست الفخر بالهوية والاعتزاز بالوطن.

الفنانة الإماراتية أحلام نشرت صورة خاصة وكتبت عبر منصة "اكس": "كلّ عام والمملكة السعودية تعانق المجد، وتحضن السّحاب بالفخر والعز... دامت حبًا وعشقًا أبديًا."

الفنان السعودي عايض يوسف أعلن عن أغنيته الوطنية الجديدة بعنوان "عبروا عن حبها"، وكتب: "في يوم أشارككم أغنيتي الجديدة... وتبون نحتفل صح؟ شركة سلام مجهزة جوائز منها آيفون 17! شاركوا برسمة أو فيديو وامنشن لي ولسلام." الأغنية حملت أجواء احتفالية ودعوة للجمهور للتفاعل الإبداعي.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي بدوره نشر أغنيته "الفخر من هنا" عبر مع تعليق: "كل عام والسعودية دار عز وفخر دائم.. محبتي لكم لا تنتهي."

الفنان السعودي فايز المالكي شارك بأغنية خاصة مهداة إلى ولي العهد الأمير بن سلمان، وكتب: "يقول ولي العهد: أنا ولا شي بدونهم – الشعب السعودي العظيم. وإحنا نقول: والله إننا ولا شي بدونك يا أبو سلمان."

من جانبه، النجم الكروي السابق سامي الجابر نشر صورة رمزية مع تعليق: "في يومنا الوطني الـ95، نفتخر بوطن العز والمجد... اللهم احفظ السعودية وقيادتها وشعبها."

الفنانة السعودية داليا مبارك كتبت عبر إنستغرام: "كل عام ووطني بخير، في رخاء وأمن وأمان... كلي فخر بأني سعودية."

الفنانة المغربية أسما لمنور، المتواجدة في الرياض، غرّدت عبر "اكس"، "أهنئ المملكة، شعبًا وملكًا وولي عهدها عرّاب الرؤية... يحفظ السعودية ويحفظ أمتنا جميعًا."

أما الفنانة السعودية ريم عبد الله فكتبت عبر "اكس": "95 عامًا من المجد والعطاء... ليس مجرد أرض، بل هو هوية وروح."

النجمة ماغي بو غصن شاركت رسالة محبة قالت فيها: "كل سنة وانتوا بخير يا رب... بحبكن كتير وجايي قريباً."

فيما اختارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إطلالة أنيقة عبر إنستغرام، معلّقة: "كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير... نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويرفع رايته دائمًا."