انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
حلّ الفنان المصري هشام عباس ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث تطرّق إلى الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجهاً لها رسالة عتاب صريحة ونصيحة محبة.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنان السوري ناصيف زيتون برفقة ابنة شقيقه الصغيرة، خطف قلوب المتابعين بجرعة من العفوية والحنان.
كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، تفاصيل جديدة عن علاقتها السابقة به وأسباب الانفصال، بعد موجة من الاتهامات التي وُجّهت إليها على مواقع التواصل.