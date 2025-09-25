الأخبار
انطلاق مسلسل &quot;وتقابل حبيب&quot; على شاشة الجديد
انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد
انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد

فن

2025-09-25 | 05:07
انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد
انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد

ينطلق اليوم الخميس على شاشة الجديد المسلسل الدرامي المصري "وتقابل حبيب"، ليقدم للجمهور جرعة من التشويق والدراما الاجتماعية المليئة بالعاطفة والصراعات.

المسلسل الذي ستتابعونه من الخميس حتى السبت عند الساعة الـ21:30 مساء كان قد حقق نجاحا باهرا في الموسم الرمضاني الماضي ويجمع نخبة من النجوم المصريين ابرزهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم، وتشارك في البطولة ايضاً الفنانة اللبنانية نيكول سابا.
 

