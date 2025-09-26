سانت ليفانت ونايكا يعلنان انفصالهما بعد عامين من الارتباط

كتب قائلاً: "ليس من السهل قول هذا، لكنني ونايكا قررنا الانفصال. لا أكن لها سوى الحب والاحترام، وسأظل ممتناً دائماً للسنوات التي قضيناها معاً. شكراً لكل من دعمنا وساندنا ونقدّر احترامكم لخصوصيتنا."

أما نايكا، فاختارت بدورها رسالة صريحة قالت فيها: "أشعر ببعض الغرابة في قول هذا، لكن يجب أن أخبركم أنني ومروان قررنا الانفصال. أحمل له كل الامتنان والاحترام، وشكراً لكل من دعمنا بالحب واللطف ونحن ننتقل إلى هذه المرحلة الجديدة."

العلاقة بين سانت ليفانت ونايكا بدأت علناً مطلع عام 2024 بعد تعارفهما في ، لتتطور لاحقاً إلى ارتباط رسمي حظي بمتابعة من الجمهور، خصوصاً مع ظهورهما المشترك في مهرجان "كوتشيلا" وأعمال فنية مصوّرة لاقت انتشاراً مثل "قلبي" و"سنيورة".

بهذا الإعلان، يطوي صفحة استمرت عامين من التعاون الفني والعاطفي، تاركين أثراً ملحوظاً لدى معجبيهما الذين واكبوا تفاصيل علاقتهما منذ بدايتها وحتى لحظة الانفصال.