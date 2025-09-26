الدراما التركية "الوجه الآخر" ترافق "وتقابل حبيب" في برمجة "الجديد"

فمثلا مسلسل "وتقابل حبيب" كان قد حصد خلال عام 2025 عدداً من الجوائز المرموقة التي عززت حضوره على الساحة الدرامية. فقد نال جائزة أفضل مسلسل دراما طويل ضمن جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية باختيار الجمهور، فيما حازت بطلته النجمة ياسمين عبد العزيز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في العمل، إضافة إلى تكريم خاص في جوائز كأس إنرجي للدراما. كما طاول التكريم الشاعرة منة القيعي عن كلمات التتر، والسيناريست عمرو محمود ياسين، والمخرج الخبيري، إلى جانب الفنانة أنوشكا والفنان خالد سليم والفنان القدير صلاح



وفي الإطار نفسه، كان المسلسل "الوجه الآخر" قد حقق حضوراً لافتاً على الساحة العالمية بفوزه بجائزة أفضل مسلسل أجنبي (غير ناطق بالإسبانية) في PRODU Awards 2024، وهو أبرز حدث لتوزيع الجوائز التلفزيونية في أميركا اللاتينية، كما جرى اختياره كأفضل عمل درامي في ذلك الموسم.



يشار الى انه يُعرض مسلسل "وتقابل حبيب"من الخميس للسبت الساعة 21:30 اما مسلسل "الوجه الآخر" فيعرض من الخميس إلى السبت بعد النشرة المسائية.